Ước tính quy mô thu thuế năm 2021 tăng vượt dự báo

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 13/1 công bố tổng thu thuế lũy kế 11 tháng đầu năm 2021 đạt 323.400 tỷ won (271,9 tỷ USD).Bộ Kế hoạch ước tính tổng thu thuế trong tháng 12 năm ngoái sẽ tăng cao hơn mức 17.700 tỷ won (14,8 tỷ USD) của cùng kỳ năm trước. Theo đó, tổng thu thuế của cả năm 2021 ước tính sẽ vượt 341.000 tỷ won (286,6 tỷ USD). Con số này cao hơn 27.000 tỷ won (22,7 tỷ USD) so với ước tính 314.300 tỷ won (264,2 tỷ USD) mà Chính phủ Hàn Quốc đưa ra khi lập ngân sách bổ sung lần hai vào năm ngoái, và cao hơn 59.000 tỷ won (49,6 tỷ USD) so với dự toán ngân sách năm 2021 của Chính phủ.Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cho biết so với dự báo cách đây hai tháng trước, quy mô thu thuế cả năm 2021 vẫn nhiều hơn 8.000 tỷ won (6,7 tỷ USD).Chính phủ giải thích lý do dẫn tới sự chênh lệch so với số liệu dự báo là do sự gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu và sự tăng giá tài sản. Theo Bộ Kế hoạch và tài chính, cả kim ngạch xuất nhập khẩu đều đạt mức cao kỷ lục trong cuối năm 2021, lao động có việc làm tăng đẩy giá tài sản tăng theo, xu hướng hồi phục kinh tế diễn ra mạnh mẽ nên nguồn thu thuế tăng vượt dự báo.Việc tổng thu thuế tăng hơn nhiều so với dự báo càng tạo điều kiện thuận lợi để Chính phủ lập dự thảo ngân sách bổ sung.Tổng thống Moon Jae-in chỉ đạo Bộ Kế hoạch và tài chính nhanh chóng tìm kiếm phương án tận dụng nguồn thu thuế tăng vượt dự kiến, để giảm thiểu khó khăn do COVID-19 cho các tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ.