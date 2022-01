Chỉ số liêm chính công của Hàn Quốc năm 2021 dẫn đầu châu Á

Photo : YONHAP News

Ủy ban vì quyền lợi người dân Hàn Quốc ngày 13/1 cho biết theo báo cáo "Đánh giá chỉ số liêm chính khu vực công" (Index of Public Integrity - IPI) của Trung tâm nghiên cứu châu Âu về chống tham nhũng và xây dựng nhà nước (ERCAS) tại Trường quản trị Hertie (Đức), chỉ số liêm chính công của Hàn Quốc đạt 8,09 điểm, xếp thứ 18 trên tổng số 144 quốc gia và vùng lãnh thổ, dẫn đầu khu vực châu Á.Từ năm 2015, tổ chức này đã đo lường và đánh giá về “Chỉ số liêm chính khu vực công”, gồm tính độc lập của hệ thống tư pháp mỗi quốc gia, quyền tham gia của công dân, tự do báo chí, năng lực kiểm soát khả năng để xảy ra tham nhũng trong lĩnh vực hành chính, ngân sách và thị trường.Năm 2015, chỉ số liêm chính khu vực công của Hàn Quốc đạt 8,04 điểm, đứng thứ 23, hạ một bậc vào năm 2017 với 8,02 điểm, sau đó thăng hạng lên xếp thứ 20 với 8,33 điểm vào năm 2019 và đứng thứ 18 trong năm ngoái.Trong các nước khu vực châu Á, Hàn Quốc dẫn đầu về chỉ số liêm chính công, tiếp theo là Nhật Bản đứng thứ 22, Malaysia xếp thứ 40, Thái Lan đứng thứ 41 và Philippines đứng thứ 52.Theo hạng mục, Hàn Quốc dẫn đầu về tính mở cửa thương mại, xếp thứ 21 về quyền công dân điện tử, thứ 21 về gánh nặng hành chính công; tính minh bạch của ngân sách Chính phủ, tự do báo chí và tính độc lập của cơ quan tư pháp lần lượt đứng thứ 26, 34 và 48.Ủy ban vì quyền lợi người dân cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện và thực hiện chính sách chống tham nhũng nhất quán vì mục tiêu trở thành quốc gia phát triển liêm chính.