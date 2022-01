Bắc Triều Tiên phản đối lệnh cấm vận mới của Mỹ

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/1 đăng tải tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn Bộ Ngoại giao miền Bắc, nhấn mạnh dự án phát triển vũ khí kiểu mới mà nước này tiến hành chỉ là một hoạt động nhằm hiện đại hóa sức mạnh phòng thủ quốc phòng, không hề nhắm vào một quốc gia hay thế lực cụ thể.Mặc dù vậy, Washington lại đang lôi kéo Hội đồng bảo an Liên hợp quốc để "làm ầm ĩ", thậm chí còn ban bố lệnh cấm vận với Bình Nhưỡng, cố ý làm xấu thêm tình hình. Đây rõ ràng là một hành vi khiêu khích nhắm vào quyền tự vệ hợp pháp của Bắc Triều Tiên.Miền Bắc khẳng định việc tăng cường sức mạnh phòng thủ quốc gia là một quyền lợi hợp pháp của một nước có chủ quyền, do đó Bình Nhưỡng sẽ không từ bỏ quyền lợi chính đáng đó. Nếu Mỹ tiếp tục đối đầu theo cách này, Bắc Triều Tiên sẽ không thể không phản ứng một cách quyết liệt hơn.Trước đó, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 12/1 (giờ địa phương) công bố cấm vận với 6 cá nhân mang quốc tịch Bắc Triều Tiên, 1 cá nhân và 1 doanh nghiệp Nga dính líu tới chương trình phát triển tên lửa đạn đạo, vũ khí hủy diệt hàng loạt của miền Bắc.Đối tượng cấm vận lần này bao gồm nhiều nhân sự thuộc Viện khoa học quốc phòng, một cơ quan chủ chốt về phát triển tên lửa của miền Bắc.Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield thì đề cập tới việc Bắc Triều Tiên đã phóng 6 tên lửa đạn đạo kể từ sau tháng 9 năm ngoái, yêu cầu Hội đồng bảo an Liên hợp quốc bổ sung thêm đối tượng cấm vận.