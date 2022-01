Photo : YONHAP News

The Pinkfong Company ngày 13/1 cho biết video ca khúc "Baby Shark Dance" đã trở thành video đầu tiên trên thế giới cán mốc 10 tỷ lượt xem trên Youtube."Baby Shark Dance" có nhiều hơn 2,3 tỷ lượt xem so với ca khúc "Despacito" của nam ca sĩ Luis Fonsi có lượt xem đứng thứ hai trên Youtube.Đây là video trong đó các em thiếu nhi vừa hát vừa nhún nhảy theo giai điệu ca khúc "Gia đình cá mập" bằng tiếng Anh. Sau khi được đăng tải trên Youtube vào tháng 6 năm 2016, ca khúc đã lập tức trở thành hiện tượng gây sốt với giai điệu điệp khúc dễ gây nghiện, và các động tác nhún nhảy dễ học cho trẻ em. Tháng 11/2020, ca khúc vượt qua "Despacito" của nam ca sĩ người Puerto Rico để đứng thứ nhất về lượt xem trên Youtube. Sau đó, ca khúc liên tiếp xếp thứ nhất Youtube trong vòng 15 tháng liền, và tới 4 giờ chiều ngày 13/1 thì cán mốc 10 tỷ lượt xem.Con số 10 tỷ còn lớn hơn nhiều tổng dân số toàn thế giới là 7,8 tỷ người theo số liệu công bố của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA). Tổng thời gian xem video là khoảng 43.000 năm, tức tương đương khoảng thời gian từ thời kỳ đồ đá cũ tới hiện tại.Tổng giám đốc The Pinkfong Company Kim Min-seok cho biết trong thời gian tới, hãng sẽ tiếp tục ra mắt các nội dung được người hâm mộ toàn thế giới yêu quý, thúc đẩy văn hóa mà cả gia đình có thể cùng thưởng thức.