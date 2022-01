Chính phủ công bố lập ngân sách bổ sung trình lên Quốc hội trước Tết Nguyên đán

Chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương sáng ngày 14/1, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết Chính phủ sẽ lập ngân sách bổ sung để hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ gặp khó khăn do dịch COVID-19. Chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực có thể, như nguồn thu thuế vượt chỉ tiêu, để lập ngân sách bổ sung, trình lên Quốc hội trước Tết Nguyên đán 2022.Trước đó, Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 13/1 công bố dự báo tổng thu thuế năm 2021 sẽ vượt khoảng 8.000 tỷ won (6,73 tỷ USD) so với dự báo gần đây nhất của Chính phủ. Ngay sau đó, Tổng thống Moon Jae-in đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và tài chính tìm kiếm phương án tận dụng nguồn thu thuế tăng, giảm bớt khó khăn cho các tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ.Tại cuộc họp trên, Thủ tướng Kim Boo-kyum xin lỗi các tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ về những khó khăn do biện pháp phòng dịch tăng cường của Chính phủ. Cân nhắc tới tình hình cấp thiết hiện nay của các hộ kinh doanh, Chính phủ sẽ đề nghị Quốc hội nhanh chóng thẩm định dự thảo ngân sách bổ sung.