Nới lỏng quy mô tụ tập riêng tư từ 4 người lên 6 người trong ba tuần tới

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương sáng ngày 14/1, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum công bố gia hạn hiệu lực các biện pháp giãn cách xã hội hiện hành thêm ba tuần, cho tới ngày 6/2.Theo đó, các nhà hàng, quán cà phê sẽ chỉ được phép mở cửa cho tới 9 giờ tối thêm ba tuần nữa. Tuy nhiên, cân nhắc tới khó khăn của người dân do các biện pháp phòng dịch tăng cường kéo dài, Chính phủ quyết định điều chỉnh giới hạn về tụ tập riêng tư, từ 4 người lên 6 người.Thủ tướng đề nghị người dân hạn chế về quê, thăm gia đình, họ hàng trong đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán sắp tới. Chính phủ một lần nữa kêu gọi toàn thể người dân tích cực tham gia và phối hợp cùng cơ quan chức năng, vì một mùa xuân hy vọng, vì sự an toàn của cộng đồng.Trong ngày 14/1, Chính phủ sẽ công bố phương án sửa đổi hệ thống phòng dịch đối phó với biến thể Omicron. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ thông báo về đối sách điều chỉnh mức độ xử phạt với các cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về thẻ thông hành phòng dịch, mở rộng tiêu chuẩn công nhận trường hợp ngoại lệ không cần tiêm phòng vắc-xin, cũng như tăng cường hỗ trợ cho thanh thiếu niên gặp tác dụng phụ sau khi tiêm chủng.