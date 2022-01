Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến hỗ trợ hơn 2.500 USD cho mỗi tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng Hàn Quốc kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki trong buổi họp báo thường kỳ ngày 14/1 cho biết Chính phủ sẽ hỗ trợ mỗi tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ có doanh thu giảm do dịch COVID-19 là 3 triệu won (2.525 USD), nhằm duy trì sinh kế, giảm gánh nặng về chi phí cố định như phí thuê cơ sở kinh doanh, chi phí nhân công. Tổng quy mô ngân sách hỗ trợ cần thiết là 10.000 tỷ won (8,42 tỷ USD).Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ bổ sung thêm 1.900 tỷ won (1,6 tỷ USD) ngân sách bù đắp thiệt hại do các biện pháp phòng dịch của Nhà nước cho các tiểu thương, nâng tổng quy mô hỗ trợ lên 5.100 tỷ won (4,29 tỷ USD). Để làm được điều này, quy mô ngân sách bổ sung cần thiết sẽ rơi vào khoảng 14.000 tỷ won (11,78 tỷ USD).Phó Thủ tướng nhấn mạnh ngân sách bổ sung đợt này đặt trọng tâm vào việc hỗ trợ cho tiểu thương và củng cố hệ thống phòng dịch. Mặc dù có thể tận dụng nguồn thu thuế vượt chỉ tiêu trong năm ngoái để làm ngân sách bổ sung, nhưng do nguồn thu thuế này chỉ có thể sử dụng sau quyết toán, nên Chính phủ sẽ huy động tài chính cần thiết chủ yếu bằng việc phát hành trái phiếu Chính phủ.Chính phủ sẽ lập dự thảo ngân sách bổ sung cho tới hết tuần sau, xúc tiến thông qua trong cuộc họp Nội các để trình lên Quốc hội vào tuần cuối cùng của tháng 1.