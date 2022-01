Bình Nhưỡng phóng hai tên lửa đạn đạo từ tàu hỏa vào ngày 14/1

Photo : YONHAP News

Truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin vụ phóng hai tên lửa vào ngày 14/1 là một hoạt động diễn tập của Trung đoàn tên lửa cơ động đường sắt. Miền Bắc còn công bố hình ảnh tên lửa nhắm trúng vào mục tiêu là một đảo đá thiết lập trên vùng biển phía Đông.Đài truyền hình trung ương miền Bắc đưa tin hoạt động diễn tập lần này đã kiểm chứng được trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn tên lửa cơ động đường sắt tỉnh Bắc Pyongan, với tính linh động thần tốc và tính chính xác cao.Tháng 9 năm ngoái, miền Bắc cũng từng phóng tên lửa từ tàu hỏa. Việc phóng tên lửa từ đường sắt giúp Bắc Triều Tiên có thể di chuyển nhanh tên lửa tới địa điểm phóng. Nếu vận chuyển bệ phóng tên lửa nằm dưới khoang hàng hóa, thì sẽ rất khó phát hiện trước vụ phóng. Vào năm ngoái, nước này phóng tên lửa từ khu vực Yangdok, tỉnh Nam Pyongan. Lần này, miền Bắc phóng từ khu vực Uiju, tỉnh Bắc Pyongan. Chiếc tàu hỏa được đổi từ màu đỏ sang màu rằn ri. Điều này có nghĩa là miền Bắc đã bố trí vũ khí này trên mọi mặt trận.Trung đoàn cơ động đường sắt được Bắc Triều Tiên thành lập tại Đại hội đảng lần thứ 8 vào năm ngoái. Khi đó, nước này để ngỏ khả năng sẽ bố trí đơn vị này trên toàn quốc.Tên lửa mà miền Bắc phóng được xác định là tên lửa KN-23, được mệnh danh là "tên lửa Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên", trở thành vũ khí chủ chốt để phóng từ tàu hỏa. Đặc điểm của tên lửa là tính năng "bay lượn ở tầm thấp", tức kéo tên lửa lên cao tiếp khi tên lửa đã đạt được tới độ cao tối đa và đang rơi xuống, từ đó thay đổi quỹ đạo của tên lửa. Quân đội Hàn Quốc vẫn đang phân tích thêm xem lần này miền Bắc có kích hoạt tính năng này hay không.Ủy viên nghiên cứu thuộc Diễn đàn an ninh quốc phòng Hàn Quốc Shin Jong-woo cho biết việc miền Bắc bất ngờ phóng tên lửa vào giữa ban ngày, ở khu vực biên giới Trung-Triều là điều hiếm thấy. Nước này còn công bố hình ảnh mục tiêu phóng là đảo đá trên biển, được cho là nhằm thị uy sức mạnh tấn công bất ngờ.Bộ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ ngày 15/1 đã điện đàm thảo luận đối sách sau các vụ phóng tên lửa liên tiếp của miền Bắc. Ngoại trưởng Mỹ Blinken lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đồng thời khẳng định cam kết trước sau như một của Washington về an ninh Hàn Quốc.