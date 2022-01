“Tỷ lệ mắc biến thể Omicron tại Hàn Quốc tăng gấp đôi trong vòng một tuần”

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Y tế và phúc lợi kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc Kwon Deok-cheol ngày 17/1 đánh giá tỷ lệ mắc biến thể Omicron trong nước tuần trước là 26,7%, tăng gấp đôi so với một tuần trước đó (12,5%). Đặc biệt, 94,7% số ca nhiễm biến thể Omicron là ngoại nhập.Biến thể mới này đang lây lan rộng ở khu vực tỉnh Gyeonggi và vùng Honam (thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) do vụ lây nhiễm tập thể người nước ngoài như binh lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Theo phân tích của Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), Omicron được dự đoán sẽ trở thành biến thể chính vào cuối tuần này.Bộ trưởng Kwon nhấn mạnh nếu sơ suất trong công tác ứng phó, Hàn Quốc cũng sẽ giẫm vào vết xe đổ của các nước khác, hệ thống y tế, xã hội tệ liệt do số ca nhiễm biến thể Omicron tăng chóng mặt. Chính phủ sẽ phân tích kinh nghiệm của các nước để đưa ra phương án đối phó phù hợp.Ông Kwon cho biết sẽ đẩy nhanh công tác đảm bảo mở rộng giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 nặng, hoàn thiện hệ thống điều trị tại nhà, đưa các lực lượng y bác sĩ tại bệnh viện nhỏ ở địa phương tham gia quản lý và điều trị tại nhà, xây dựng hệ thống giám sát và kê thuốc COVID-19 dạng uống một cách hiệu quả.Biến thể Omicron được phân tích là sẽ ảnh hưởng chủ yếu tới người chưa tiêm phòng như thanh thiếu niên và người đã tiêm đủ hai mũi quá 6 tháng. Bộ trưởng Kwon một lần nữa kêu gọi người dân tiêm mũi thứ ba và tuân thủ quy định phòng dịch.30% số ca nhiễm là người trưởng thành chưa tiêm phòng; trong đó, số ca tử vong và ca bệnh nặng chiếm 54%. Người đã tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi ba có nguy cơ tử vong và tình trạng bệnh tiến triển nặng lần lượt giảm 33% và 50% so với người tiêm hai mũi.