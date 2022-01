Hội đồng an ninh quốc gia quan ngại sâu sắc các động thái khiêu khích liên tiếp của miền Bắc

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc sáng ngày 17/1 đã mở cuộc họp khẩn của Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), thảo luận đối sách liên quan đến việc Bắc Triều Tiên phóng thử hai tên lửa, được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào sáng cùng ngày, liên tiếp có động thái hiếu chiến từ đầu năm.Trong cuộc họp kéo dài 50 phút dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Suh Hoon, các quan chức tham dự đã nghe Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Won In-choul báo cáo về tình hình hiện tại.Các ủy viên tham dự đã thảo luận sâu về bối cảnh và thời gian giữa các vụ phóng liên quan đến 4 lần phóng tên lửa từ đầu năm đến nay của Bình Nhưỡng, bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ phóng tên lửa liên tiếp. Hàn Quốc và Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ nhằm phân tích chi tiết thông số tên lửa, đồng thời theo dõi động thái tiếp theo của miền Bắc, cũng như tìm kiếm các biện pháp cần thiết.Quan chức có mặt tại cuộc họp nhấn mạnh điều quan trọng hàng đầu hiện nay là nhanh chóng bắt đầu đối thoại nhằm phục hồi ổn định và không thể để tình hình bản đảo Hàn Quốc căng thẳng hơn, nhất trí tăng cường nỗ lực của các nước liên quan, bao gồm miền Bắc.Trong một tin liên quan, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Kyung-mee trong buổi họp báo bằng văn bản cùng ngày cho biết Tổng thống Moon Jae-in, đang trong chuyến thăm Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, đã đề nghị Hội đồng an ninh quốc gia tập trung vào việc quản lý ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc.Khi bắt đầu chuyến công du ba nước Trung Đông vào ngày 14/1, Tổng thống Moon đã để Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Suh Hoon ở lại Hàn Quốc, theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan đến Bắc Triều Tiên.