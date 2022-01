Dỡ bỏ quy định áp dụng thẻ thông hành phòng dịch với các cơ sở nguy cơ lây nhiễm thấp

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 17/1, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Kwon Deok-cheol cho biết Chính phủ có kế hoạch dỡ bỏ quy địch “thẻ thông hành phòng dịch” (xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với COVID-19) với các cơ sở ít có nguy cơ lây lan virus COVID-19, nơi có rủi ro lây nhiễm qua đường giọt bắn thấp.Các cơ sở này gồm trung tâm dạy thêm, phòng đọc sách, quán cà phê học tập, trung tâm thương mại, chuỗi siêu thị lớn, bảo tàng, trung tâm triển lãm nghệ thuật, rạp chiếu phim, biểu diễn.Theo đó, từ ngày 18/1, người dân khi ra vào các cơ sở nói trên sẽ không cần phải xuất trình chứng nhận hoàn tất tiêm chủng hoặc xét nghiệm âm tính với COVID-19. Tuy nhiên, hoạt động ăn uống sẽ bị hạn chế tại phòng đọc sách, trung tâm dạy thêm; nhà hàng, quán cà phê bên trong trung tâm thương mại, siêu thị lớn vẫn áp dụng thẻ thông hành phòng dịch.Chính phủ đưa ra quyết định trên do xét thấy quy mô lây nhiễm tại Hàn Quốc đã giảm so với thời điểm tháng 12 năm ngoái, năng lực y tế được củng cố. Ngoài ra, các phán quyết khác nhau của Tòa án cũng gây hiểu nhầm trong người dân, nên việc sửa đổi quy định là cần thiết.Ban hành chính công số 4 Tòa án hành chính Seoul ngày 14/1 đã ra phán quyết dừng áp dụng thẻ thông hành phòng dịch với thanh thiếu niên khi ra vào chuỗi siêu thị lớn, trung tâm thương mại. Cũng trong cùng ngày, Ban hành chính công số 13 Tòa án hành chính Seoul đã bác đơn kiện Bộ trưởng Y tế và phúc lợi về yêu cầu dừng thi hành thẻ thông hành phòng dịch.Ngoài ra, cơ quan phòng dịch vẫn duy trì áp dụng thẻ thông hành phòng dịch cho các cơ sở tập trung đông người khác như quán rượu, cơ sở thể thao trong nhà, phòng karaoke, nhà hàng, quán cà phê, phòng game.Bên cạnh đó, theo phân tích của Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), Omicron được dự đoán sẽ trở thành biến thể chính vào cuối tuần này, Hàn Quốc rất có thể sẽ đi vào vết xe đổ của các nước khác, hệ thống y tế, xã hội tệ liệt do số ca nhiễm biến thể Omicron tăng chóng mặt. Theo đó, Chính phủ có kế hoạch đưa các lực lượng y bác sĩ tại bệnh viện nhỏ và phòng khám tại địa phương tham gia quản lý và điều trị tại nhà, xây dựng hệ thống giám sát và kê thuốc COVID-19 dạng uống một cách hiệu quả.