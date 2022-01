Chủ tịch HDC từ chức sau vụ tai nạn sập chung cư ở thành phố Gwangju

Photo : YONHAP News

Ông Chung Mong-gyu, Chủ tịch tập đoàn phát triển Hyundai HDC, đơn vị thi công chung cư bị sập ở thành phố Gwangju, ngày 17/1 đã mở buổi họp báo, tuyên bố sẽ rút khỏi chức Chủ tịch để chịu trách nhiệm về tai nạn.Ông Chung xin lỗi sâu sắc các nạn nhân, gia quyến và người dân về vụ tai nạn xảy ra cách đây một tuần. Ông sẽ lập đối sách để có thể khôi phục lại niềm tin của người dân và khách hàng.Chủ tịch Chung Mong-gyu cam kết sẽ bồi thường thiệt hại cho gia quyến các nạn nhân, nỗ lực hết sức để không gây thiệt hại cho các bên liên quan và người dân dự kiến vào ở chung cư đang xây dựng. Nếu kết quả điều tra cho thấy có vấn đề về an toàn, công ty sẽ phá dỡ hoàn toàn công trình để thi công lại.Ông Chung cũng cam kết sẽ tiến hành kiểm tra an toàn với mọi công trình xây dựng khác mà công ty đang thi công trên toàn quốc, kéo dài thời gian bảo trì công trình từ 10 năm lên 30 năm.Vào ngày 11/1 vừa qua, tường ngoài của một toà chung cư mới do tập đoàn phát triển Huyndai xây dựng đã bị sập, 7 tháng sau tai nạn gây thương vong về người quy mô lớn trong quá trình phá dỡ công trình tại khu vực tái phát triển cũng thuộc Gwangju hồi tháng 6 năm ngoái.