Phát hiện thêm tàu chở hàng Bắc Triều Tiên đi vào Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Một tàu chở hàng của Bắc Triều Tiên khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 17/1 đã quay trở lại miền Bắc sau khi nhập cảnh vào thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Đây là chuyến tàu chở hàng đầu tiên sang Trung Quốc và trở về kể từ tháng 9 năm 2020.Chỉ khoảng một giờ sau, tàu chở hàng thứ hai đã tiến vào thành phố Đan Đông. Chuyến tàu thứ hai có quy mô tương tự như chuyến đầu tiên.Hình ảnh video ghi lại được cho thấy các công nhân đang liên tục xếp hàng hóa lên toa tàu tại ga Nam Đan Đông. Ngoài ra còn có hình ảnh một chiếc xe tải lớn chất đầy gạch men đang được chuyển lên khoang chở hàng của đoàn tàu. Tất cả số hàng hóa lần này đều là vật liệu xây dựng.Một nguồn thạo tin về Bắc Triều Tiên cho biết năm nay, nước này có kế hoạch xây dựng khoảng 1 triệu ngôi nhà. Do đó, nhu cầu về vật liệu xây dựng như xi măng, gạch men, vật liệu thép là khá nhiều.Giao dịch thương mại Triều-Trung bằng đường sắt đã bị gián đoạn trong một năm 5 tháng qua do Bắc Triều Tiên phong tỏa biên giới, nay có dấu hiệu bắt đầu được nối lại. Nguồn tin về miền Bắc dự đoán các chuyến tàu chở hàng sẽ hoạt động đều đặn hai đến ba chuyến một tuần trong thời gian tới.Trong một tin liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trong buổi họp báo thường kỳ ngày 17/1 phát biểu, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng sẽ nỗ lực để đưa giao dịch thương mại song phương trở lại bình thường trên cơ sở đảm bảo an toàn phòng dịch.Cảng Nampo, kênh thương mại hàng hải duy nhất giữa miền Bắc và Trung Quốc, đã ở mức quá tải. Trong bối cảnh nguồn cung về hàng hóa thiết yếu như nhu yếu phẩm bị gián đoạn, việc vận hành trở lại tàu chở hàng đường sắt giữa hai nước dường như là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, thương mại đường bộ Triều-Trung dự kiến ​​có thể bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc.