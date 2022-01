Vẫn áp dụng thẻ thông hành phòng dịch với thanh thiếu niên như kế hoạch

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 17/1 cho biết mặc dù số ca nhiễm ở người từ 12-18 tuổi đang giảm nhưng vẫn chiếm hơn 25% tổng số người bị nhiễm. Do đó, Chính phủ vẫn sẽ tiếp tục áp dụng “thẻ thông hành phòng dịch” (xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với COVID-19) với đối tượng là thanh thiếu niên. Tỷ lệ tiêm chủng ở thanh thiếu niên đang có xu hướng chững lại do kỳ nghỉ đông và phán quyết dỡ bỏ một phần áp dụng thẻ thông hành phòng dịch của Toà án.Để có thể áp dụng thẻ thông hành phòng dịch cho thanh thiếu niên thì nhóm đối tượng này phải tiêm mũi một vắc-xin COVID-19 trước ngày 24/1 để có hiệu lực từ ngày 1/3, thời điểm bắt đầu triển khai theo kế hoạch của Chính phủ.Trong tuần trước, Tòa án đã ra phán quyết dừng áp dụng quy định về “thẻ thông hành phòng dịch” đối với thanh thiếu niên ở thủ đô Seoul. Điều này đã khiến phụ huynh ở địa phương khác tranh cãi về tính công bằng giữa các khu vực.Trên thực tế, thẻ thông hành phòng dịch đối với thanh thiếu niên sẽ không có hiệu lực cho tới khi Tòa án chấp nhận kháng cáo của Chính phủ hoặc đưa ra phán quyết cuối cùng. Mặc dù vậy, do quy định áp dụng thẻ thông hành phòng dịch đối với cơ sở như trung tâm dạy thêm, phòng đọc sách nhằm đảm bảo quyền được học tập của người dân đã được dở bỏ, nên Chính phủ kỳ vọng Tòa án sẽ ra phán quyết cuối cùng khác với bản án phúc thẩm.Bên cạnh đó, từ ngày 18/1, người dân khi ra vào 6 cơ sở gồm chuỗi siêu thị lớn, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, trung tâm triển lãm, trung tâm dạy thêm và phòng đọc sách thì không cần xuất trình “thẻ thông hành phòng dịch”. Chính phủ dự kiến sẽ thông báo về việc có loại trừ phụ nữ mang thai khỏi đối tượng áp dụng thẻ thông hành phòng dịch hay không trong tuần này.Tính đến 0 giờ ngày 18/1, Hàn Quốc ghi nhận 4.072 ca nhiễm COVID-19 mới, quay lại ngưỡng trên 4.000 ca chỉ sau một ngày.