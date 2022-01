Ngành ô tô Hàn Quốc năm 2021 giảm về cả sản lượng, doanh số trong nước

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 18/1 đã công bố báo cáo “Xu hướng ngành ô tô năm 2021”. Theo đó, sản lượng ô tô trong nước năm ngoái đạt 3,46 triệu chiếc, giảm 1,3% so với năm 2020. Tiêu thụ ô tô trong nước đạt 1,73 triệu chiếc, giảm 8,5%. Sản lượng ô tô trong năm ngoái giảm được phân tích là do dịch COVID-19 kéo dài và nguồn cung chíp bán dẫn dùng cho ô tô bị gián đoạn.Tuy nhiên, sản lượng ô tô của Hàn Quốc trong năm 2021 tiếp tục xếp thứ 5 thế giới (tính đến tháng 11). 4 quốc gia dẫn đầu về sản lượng ô tô năm ngoái lần lượt là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ.Tiêu thụ ô tô trong nước giảm được phân tích là do hiệu ứng cơ sở khi doanh số bán hàng năm trước đó cao kỷ lục và nguồn cung chíp bán dẫn bị gián đoạn.Doanh số bán các dòng xe nội địa ra thị trường trong nước năm ngoái đạt 1.429.000 chiếc, giảm 10,4% so với một năm trước. Trong khi đó, doanh số bán xe ngoại nhập tăng 2%, đạt 297.000 chiếc.Ô tô nội địa chiếm cả 5 vị trí đầu trong số các mẫu bán chạy nhất vào năm ngoái gồm Grandeur (89.084 chiếc), Carnival (73.503 chiếc), Avante (71.036 chiếc), Sorento (69.934 chiếc) và Sonata (63.109).Trong khi doanh số bán xe động cơ đốt trong giảm 17% thì xe thân thiện với môi trường lại tăng 54,5%.Số lượng ô tô xuất khẩu trong năm ngoái đạt 2,05 triệu chiếc, tăng 8,5%; kim ngạch xuất khẩu đạt 46,47 tỷ USD, tăng 24,2%, cả hai chỉ số đều tăng lần đầu tiên sau 9 năm kể từ năm 2012.Thị phần của các thương hiệu ô tô nội địa trên thị trường toàn cầu liên tục tăng, từ 7,4% năm 2017, 7,6% năm 2018, 7,9% năm 2019 và 8% năm 2020, lên 8,4% trong 11 tháng đầu năm ngoái. Xuất khẩu ô tô thân thiện với môi trường đều tăng, trong đó xuất khẩu xe ô tô lai điện hybrid tăng 71% so với năm 2020.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên giải thích tỷ trọng xuất khẩu xe thân thiện với môi trường chiếm 20,7% số lượng ô tô xuất khẩu. Chỉ tính riêng tháng 12 năm ngoái, có 319.000 ô tô được sản xuất, tăng 7,5%, quay lại xu hướng tăng sau 4 tháng. Tiêu thụ ô tô trong nước đạt 153.700 chiếc, giảm 6,2%. Xuất khẩu ô tô trong tháng 12 đạt 191.800 chiếc, tăng 9,8%; kim ngạch xuất khẩu ô tô đạt 4,23 tỷ USD, tăng 17,3%.