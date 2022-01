Washington đề nghị Liên hợp quốc nhóm họp về vấn đề tên lửa Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn AFP của Pháp dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết Mỹ ngày 18/1 (giờ địa phương) đã yêu cầu triệu tập cuộc họp Hội đồng bảo an Liên hợp quốc liên quan đến các vụ phóng tên lửa gần đây của Bắc Triều Tiên. Các nước thành viên khác như Anh, Pháp, Ireland, Mexico và Albania đồng tình với yêu cầu này của Mỹ. Được biết, Hội đồng bảo an dự kiến sẽ mở cuộc họp kín vào ngày 20/1 tới theo yêu cầu của Washington.Trả lời phỏng vấn của tờ Bưu điện Washington (WP), Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết Washington sẽ tiếp tục gia tăng sức ép lên Bình Nhưỡng.Mới đây nhất miền Bắc đã phóng một tên lửa được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào ngày 17/1, trong khi nước này tuyên bố đây là tên lửa dẫn đường chiến thuật (KN-24), được mệnh danh là tên lửa "ATACMS phiên bản Bắc Triều Tiên". Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, miền Bắc đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực sân bay Sunan, thủ đô Bình Nhưỡng vào sáng ngày 17/1 về phía Đông Bắc biển Đông. Đây là vụ khiêu khích tên lửa lần thứ 4 của Bắc Triều Tiên trong đầu năm 2022.Trước đó, Bình Nhưỡng tuyên bố đã phóng thử tên lửa "bội siêu thanh" vào ngày 5 và 11/1. Ngày 14/1, nước này phóng tiếp hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn, được phỏng đoán là tên lửa Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên (KN-23), từ tàu hỏa thuộc khu vực Uiju, tỉnh Bắc Pyongan.Sau vụ phóng tên lửa thứ hai của miền Bắc, Mỹ đã yêu cầu triệu tập cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Ngày 10/1, trước khi diễn ra cuộc họp kín, Mỹ và các nước như Albania, Anh, Pháp, Ireland và Nhật Bản đã ra một tuyên bố chung, lên án vụ phóng tên lửa và kêu gọi Bắc Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích thêm.Ngoài ra, Washington đang xem xét bổ sung thêm cá nhân và tổ chức mà Bộ Tài chính Mỹ liệt trong danh sách trừng phạt đơn phương thời gian gần đây, vào đối tượng áp lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an.