Xuất khẩu và doanh thu của Samsung tại Việt Nam tăng trưởng hai con số trong năm 2021

Photo : YONHAP News

Theo nội dung công bố ngày 19/1 của Bộ Công thương Việt Nam và giới doanh nghiệp địa phương, trong năm ngoái, tổng doanh thu của các công ty thành viên ở lĩnh vực điện tử của tập đoàn Samsung đang đầu tư tại Việt Nam, gồm điện tử Samsung, Samsung Display, Samsung Electro-Mechanics, Samsung SDI, đạt 74,2 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 65,5 tỷ USD, tăng lần lượt 14% và 16% so với một năm trước.Đây là một kết quả ngoài sức mong đợi, xét tới việc Việt Nam đã tiến hành nhiều biện pháp phòng dịch COVID-19 quyết liệt như hạn chế đi lại giữa các địa phương trong gần nửa năm để đối phó với làn sóng lây nhiễm lần thứ 4 bùng phát từ ngày 27/4 năm ngoái.Phía Samsung cũng đã gặp một số gián đoạn về sản xuất do khó khăn về nguồn cung phụ tùng, ảnh hưởng bởi các biện pháp phòng dịch quyết liệt của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là trong vòng từ tháng 4-6 năm trước.Sau đó, Chính phủ Việt Nam và chính quyền các địa phương, khu công nghiệp đã thiết lập ra một cơ chế hợp tác ba bên, để phòng ngừa tình trạng gián đoạn sản xuất. Trong quá trình này, nhiều nhân viên người Hàn, trong đó có cả đội ngũ lãnh đạo, đã dựng lều ăn ngủ tại văn phòng làm việc trong công ty, đảm bảo dây chuyền sản xuất hoạt động liên tục. Đặc biệt, đội ngũ lãnh đạo đã tích cực hỗ trợ sản xuất và phòng dịch, coi việc bình thường hóa hoạt động nhà máy của các công ty đối tác là bài toán hàng đầu nhằm đảm bảo nguồn cung linh kiện.Samsung cũng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, nơi tập trung nhiều đối tác của Samsung, nhằm giải tỏa khó khăn về vấn đề vận chuyển hàng hóa, đi lại của nhân lực.Trong hoàn cảnh khó khăn đó, dòng điện thoại màn hình gập Galaxy Z Fold3 và Galaxy Z Flip3 đang sản xuất tại nhà máy điện tử Samsung tại Việt Nam đã dẫn đầu doanh thu xuất khẩu của Samsung.Trong năm ngoái, Samsung đã bán ra hơn 4 triệu chiếc điện thoại màn hình gập trên toàn thế giới, tăng gấp 4 lần so với năm 2020. Nhà máy tại Việt Nam đang sản xuất trên 50% smartphone của điện tử Samsung.Mặt khác, điện tử Samsung đang tiến hành xây dựng Trung tâm nghiên cứu và phát triển mới tại Hà Nội, nhằm nâng cao năng lực phát triển về trung và dài hạn. Trong thời gian tới, khi trung tâm này đi vào hoạt động, hãng sẽ tiếp tục tăng cường phát triển công nghệ thông qua nghiên cứu và phát triển về trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, internet vạn vật (IoT).