Dự kiến công nhận “thẻ thông hành phòng dịch” với người nhập viện do phản ứng phụ sau tiêm chủng

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 19/1, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết Chính phủ có kế hoạch sẽ công nhận “thẻ thông hành phòng dịch” với cả người phải nhập viện điều trị phản ứng phụ sau khi tiêm vắc-xin.Tuy nhiên, đối tượng và tiêu chuẩn áp dụng “thẻ thông hành phòng dịch” cụ thể vẫn đang trong quá trình thảo luận.Hiện nay, đối tượng được công nhận “thẻ thông hành phòng dịch” mà không cần tiêm chủng gồm người đã hồi phục sau khi nhiễm COVID-19, người đã tiêm mũi một bị hoãn hoặc không được phép tiêm mũi hai do gặp phản ứng phụ sau tiêm, người suy giảm miễn dịch, người chưa tiêm chủng do đang phải dùng thuốc ức chế miễn dịch và thuốc chống ung thư, người không thuộc đối tượng tiêm chủng.Chính phủ sẽ công bố kế hoạch mở rộng phạm vi công nhận “thẻ thông hành phòng dịch” vào ngày 20/1.Thủ tướng Kim cho biết sẽ vận hành thẻ thông hành phòng dịch một cách linh hoạt tùy theo tình hình phòng dịch, đồng thời đề nghị Tòa án sớm đưa ra phán quyết về vụ kiện liên quan để tránh gây bất tiện và tranh cãi trong người dân.Mặt khác, ông Kim dự đoán Omicron sẽ trở thành chủng biến thể chính ở Hàn Quốc trong tuần này. Chính phủ sẽ thực hiện chiến lược đối phó với biến thể này một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cụ thể, các bài toán cần ưu tiên tập trung là tăng cường kiểm dịch, nâng cao hiệu quả điều tra dịch tễ, tăng số lượng giường bệnh và đưa vào sử dụng thuốc điều trị dạng uống.Thủ tướng nhấn mạnh nếu Omicron trở thành biến thể chính thì tốc độ lây nhiễm lớn hơn và tiêm phòng vắc-xin vẫn là biện pháp đối phó hiệu quả chống lại biến thể này.Ngày 20/1 là tròn hai năm Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Với sự hợp tác và tham gia của người dân, cống hiến và hy sinh của đội ngũ y tế, Hàn Quốc đã vượt qua được nhiều cuộc khủng hoảng và được thế giới công nhận về năng lực ứng phó trước dịch COVID-19.