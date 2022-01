Hàn Quốc đẩy mạnh phòng dịch COVID-19 với lao động người nước ngoài

Photo : YONHAP News

Ngày 19/1, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc đã nghe Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Hành chính và an toàn, Bộ Tuyển dụng và lao động, Bộ Phụ nữ và gia đình báo cáo và thảo luận về "Phương án xúc tiến tiêm chủng mũi ba và quản lý phòng dịch với lao động người nước ngoài".Số ca nhiễm COVID-19 là người nước ngoài cư trú trong nước đã có chiều hướng giảm sau tháng 9 năm ngoái, nhưng tới tuần thứ 4 của tháng 12 cùng năm lại chuyển sang xu hướng tăng. Tới tuần thứ hai tháng 1 năm nay, tỷ lệ ca mắc là lao động người nước ngoài tăng lên thành 14,2% trên tổng số ca nhiễm mới.Đặc biệt, kể từ sau tuần thứ 4 tháng 12, số ca nhiễm liên quan tới binh lính quân đội Mỹ đồn trú cùng gia đình có chiều hướng tăng liên tục. Nhiều vụ lây nhiễm tập thể liên quan tới các buổi tụ tập người nước ngoài, rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại các ký túc xá và cơ sở làm việc tăng cao.Tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin của người nước ngoài đang tăng, nhưng vẫn ở mức thấp nếu so với công dân Hàn Quốc. Đặc biệt, tỷ lệ tiêm mũi ba thấp hơn khoảng 1,5 lần so với người Hàn ở mọi nhóm tuổi. Tỷ lệ tiêm chủng mũi ba ở người Hàn hiện đạt 44,4%, trong khi ở người nước ngoài là 28,7%. Tỷ lệ tiêm mũi một ở người nước ngoài đạt 82,8%, mũi hai là 80,2%. Đáng chú ý, trong số các ca nhiễm là người nước ngoài, 68,3% là người chưa tiêm phòng hoặc mới tiêm mũi một.Cơ quan phòng dịch nhấn mạnh phải tăng cường quản lý phòng dịch tại các đơn vị, khu vực đồn trú của quân đội Mỹ, tiếp tục đẩy cao tỷ lệ tiêm phòng, tăng cường rà soát việc tuân thủ quy tắc phòng dịch tại các cơ sở kinh doanh tập trung đông người.Về phần mình, Bộ Ngoại giao cho biết đã đề nghị Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc công khai thống kê về số ca nhiễm theo từng căn cứ quân sự hàng ngày, khuyến khích binh lính tham gia tiêm phòng mũi ba. Bộ Tư pháp đã lập ra nhóm rà soát gồm hơn 200 nhân lực, dự kiến tập trung rà soát về việc tuân thủ quy tắc phòng dịch tại các cơ sở tập trung đông người nước ngoài, cơ sở giải trí, mát-xa.Bộ Hành chính và an toàn sẽ cùng các địa phương tích cực hướng dẫn về việc tiêm phòng mũi ba thông qua các trung tâm hỗ trợ người nước ngoài. Trong vòng ba tuần từ ngày 20/1 đến 11/2, Bộ sẽ tiến hành kiểm tra đặc biệt về tình hình phòng dịch tại các cơ sở tập trung đông người gần căn cứ quân sự Mỹ và tại sân bay, cảng biển.