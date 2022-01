Tuyết rơi dày hơn 7 cm ở nhiều nơi tại Hàn Quốc trong ngày 19/1

Photo : YONHAP News

Cơ quan Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc đã ban cảnh báo tuyết rơi dày, tối đa lên tới 7 cm, từ 9 giờ sáng ngày 19/1 tại khu vực thủ đô Seoul và địa phương lân cận, tỉnh Chungcheong và tỉnh Gangwon.Cảnh báo tuyết rơi dày được đưa ra khi lượng tuyết rơi được dự báo sẽ dày hơn 5 cm trong ngày.Tại bờ biển phía Đông tỉnh Gangwon và tỉnh Bắc Gyeongsang, vùng núi trên đảo Jeju, đảo Dokdo và đảo Ulleung, tuyết được dự đoán sẽ vẫn rơi đến ngày mai, có nơi tuyết rơi dày đến 20 cm.Thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận, các địa phương không giáp biển thuộc tỉnh Gangwon và tỉnh Chungcheong được dự báo tuyết sẽ rơi đến chiều ngày 19/1. Khu vực miền Trung, vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) và tỉnh Bắc Gyeongsang (trừ địa phương giáp biển) sẽ có tuyết rơi vào chiều cùng ngày.Cơ quan Khí tượng và thủy văn đã ban cảnh báo đặc biệt về rét đậm đối với khu vực miền Trung, phía Đông tỉnh Bắc Jeolla, địa phương không giáp biển tỉnh Bắc Gyeongsang. Nhiệt độ tại các khu vực này được dự đoán sẽ xuống dưới -10 độ C cho đến ngày 21/1.Tuyết rơi nhiều có thể khiến đường đóng băng, người dân nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt hoặc tàu điện ngầm, giảm tốc độ khi lái xe cũng như đảm bảo khoảng cách an toàn. Người dân cần chú ý cần chuẩn bị thiết bị tránh rét phòng trường hợp gặp tai nạn hoặc mắc kẹt khi di chuyển bằng ô tô, chú ý tránh để bị ngã do đường trơn trượt. Ô tô cũ hạn chế sử dụng trong điều kiện đường trơn do tuyết.