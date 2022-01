30,7% người trưởng thành Hàn Quốc từng tham gia chương trình học tập trọn đời

Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục và Viện Phát triển giáo dục Hàn Quốc ngày 19/1 công bố kết quả “Thống kê về giáo dục trọn đời 2021” đối với 9.905 người trưởng thành trên toàn quốc và 4.493 cơ sở đào tạo trọn đời.Năm 2021, 30,7% người trên 18 tuổi tại Hàn Quốc từng tham gia các khóa học tại cơ sở giáo dục trọn đời, giảm 9,3% so với một năm trước. Trong đó, 32% người tham gia khóa học là nam giới, 29,5% là nữ giới. Người từ 25-34 tuổi chiếm phần lớn với 40,6%, người từ 65-79 tuổi là 9,2%.Tỷ lệ tham gia khóa học cơ sở giáo dục trọn đời của hộ gia đình có thu nhập bình quân tháng trên 5 triệu won (4.194 USD) là 34,7%, cao hơn 17,1% so với hộ gia đình có mức thu nhập bình quân tháng dưới 1,5 triệu won (1.258 USD) (17,6%).Cứ 10 người lại có hai người trả lời dù muốn nhưng không thể tham gia khóa học tại các cơ sở giáo dục trọn đời. Lý do được lựa chọn nhiều nhất là “thiếu thời gian do công việc” (40,3%) và “dịch COVID-19” (29%).Người từng tham gia học tập trọn đời chấm mức độ hài lòng về cuộc sống sinh hoạt hiện nay là 71,4 điểm, trong khi người không tham gia khóa học chấm 66,5 điểm.Số lượng cơ sở đào tạo suốt đời năm 2021 là 4.493 cơ sở, giảm 1,1% so với năm 2020. Trong đó, 2.962 cơ sở (65,9%) tập trung ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận. Trong năm ngoái, có 225.000 khóa học được mở, giảm 20% so với năm 2020. Khóa học kéo dài hơn một tháng là 164.865, giảm 18,1% so với năm trước đó. Chương trình học trực tuyến trong năm ngoái là 91.850, chiếm 56,8%.Về nội dung khóa học, chương trình nâng cao năng lực nghề nghiệp chiếm nhiều nhất với 40%, tiếp theo là văn hóa nghệ thuật 25,5%, xã hội nhân văn 24%, chương trình đào tạo giáo dục phổ thông lấy bằng cấp 10,1%.Tổng số học viên tham gia khóa học của cơ sở đào tạo trọn đời là 20.677.768 người, giảm 15,2% so với năm trước đó. Trong đó, số người học trực tuyến là 18.722.544 người, giảm 15,2% so với năm 2020.