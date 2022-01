Nhật Bản hoãn đề cử mỏ Sado trở thành di sản thế giới

Photo : YONHAP News

Chính phủ Nhật Bản được cho là sẽ không đề cử mỏ Sado (đảo Sado, tỉnh Niigata) trở thành di sản văn hóa thế giới của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).Mỏ Sado vốn nổi tiếng là một mỏ vàng thời kỳ Edo (1603-1867), nhưng sau khi chiến tranh Thái Bình Dương trong Thế chiến II nổ ra, nơi này chủ yếu được sử dụng để khai thác vật tư cho chiến tranh như đồng, sắt, kẽm. Thực dân Nhật đã cưỡng chế huy động hơn 1.000 lao động người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) để bù đắp lượng nhân lực còn thiếu trong quá trình khai thác quặng.Trước đó, nơi này là "ứng cử viên duy nhất" để Tokyo đề cử lên UNESCO xét công nhận di sản văn hóa thế giới, với ý nghĩa là công đoạn sản xuất vàng thời kỳ Edo. Tuy nhiên, truyền thông Nhật Bản đưa tin Chính phủ nước này sẽ hoãn việc đề cử chính thức lên UNESCO.Được biết, Chính phủ Tokyo nhận định dù đề cử mỏ Sado thì dự kiến địa danh này sẽ khó được UNESCO xét công nhận là di sản thế giới do vấp phải sự phản đối liên quan tới vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, tương tự như đảo Quân hạm (đảo Hashima) trước đó. Ngoài ra, ở giai đoạn hiện nay, Nhật Bản có vẻ nhận thấy sẽ khó có thể đạt được thỏa thuận hay thuyết phục được Hàn Quốc.Trong quá khứ, khi Trung Quốc đề cử tài liệu về cuộc thảm sát Nam Kinh của thực dân Nhật lên UNESCO để được công nhận di sản tư liệu thế giới thì phía Nhật Bản đã phản đối. Do đó, UNESCO đã lập ra nguyên tắc là trong trường hợp có ý kiến phản đối thì phải ưu tiên thỏa thuận giữa các bên đương sự và Nhật Bản đã trực tiếp tham gia vào việc thiết lập quy định này. Do đó lần này, nếu Tokyo cố tình đề cử mỏ Sado lên UNESCO mà không trải qua quá trình thỏa thuận với Seoul thì nước này sẽ có thể mất đi sự tín nhiệm quốc tế.Dự kiến chính quyền các địa phương xúc tiến công nhận di sản thế giới với mỏ Sado suốt 10 năm qua, như tỉnh Niigata và thành phố Sado, cũng như một số trong chính giới Nhật Bản, sẽ phản đối quyết định này của Chính phủ Tokyo.