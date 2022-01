Quan chức Hạ viện Mỹ chỉ trích loạt động thái khiêu khích tên lửa của Bắc Triều Tiên gần đây

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ Gregory Meeks ngày 19/1 (giờ địa phương) đã ra tuyên bố chỉ trích các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của Bắc Triều Tiên gần đây. Vụ phóng tên lửa lần thứ 4 trong đầu năm 2022 vào ngày 17/1 vừa qua không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế, mà còn gây bất ổn an ninh khu vực.Ông Meeks hối thúc miền Bắc từ bỏ dã tâm hạt nhân, dừng ngay lập tức hành vi khiêu khích. Các động thái tên lửa của miền Bắc chỉ làm trì hoãn con đường tiến tới hòa bình, khiến tình hình phức tạp hơn.Chủ tịch Meeks khuyến nghị Chính phủ Tổng thống Joe Biden và Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in thực thi các biện pháp can thiệp, để kéo Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán.Đặc biệt, quan chức Hạ viện Mỹ tái khẳng định lập trường ủng hộ việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) như một phần trong lộ trình toàn diện, nhưng đồng thời chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên không hề có ý định đối thoại, và cũng không cho thấy tiến triển nào trong việc phi hạt nhân hóa. Nếu nước này tiếp tục uy hiếp đồng minh của Mỹ và an ninh khu vực thì việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh là vô nghĩa.