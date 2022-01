Chỉ số giá sản xuất tháng 12/2021 chấm dứt đà tăng sau 14 tháng

Photo : KBS News

Theo nội dung công bố ngày 20/1 của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), chỉ số giá sản xuất tháng 12/2021 đạt 113,22 điểm, tương tự tháng 11.Chỉ số giá sản xuất đã duy trì đà tăng kể từ sau tháng 11/2020. Tính tới tháng 11 năm ngoái, chỉ số này đã 9 tháng liên tiếp xác lập mức cao kỷ lục. Tới tháng 12, xu hướng tăng 14 tháng liên tiếp đã chững lại. Tuy nhiên, nếu so với một năm trước thì chỉ số giá sản xuất tháng 12 vẫn tăng ở mức cao là 9%.Xét theo mặt hàng, giá các mặt hàng nông lâm, thủy sản tăng 2,6% so với một tháng trước; giá điện, nước, gas và rác thải tăng 1,6%. Ở lĩnh vực dịch vụ, giá dịch vụ nhà hàng, khách sạn tăng 0,3%. Ngược lại, giá các mặt hàng công nghiệp giảm 0,6% so với tháng 11, chủ yếu là do các mặt hàng than đá, chế phẩm dầu mỏ, chế phẩm hóa học giảm.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc phân tích giá dầu quốc tế giảm đã kéo giá các mặt hàng công nghiệp giảm, khiến chỉ số giá sản xuất giữ nguyên so với một tháng trước.