Nhiều hãng hàng không thế giới hủy chuyến bay đến Mỹ do lo ngại sóng 5G

Photo : YONHAP News

Nhiều hãng hàng không trên thế giới đang hủy hoặc đổi lịch trình bay do lo ngại vấn đề an toàn liên quan đến dịch vụ mạng viễn thông di động thế thế thứ 5 (5G) dự kiến sẽ được triển khai tại Mỹ.Hãng thông tấn AP (Mỹ) ngày 19/1 (giờ địa phương) đưa tin hãng hàng không Dubai Emirates thông báo sẽ tạm dừng các chuyến bay đến 11 thành phố của Mỹ như Boston và Chicago. Nguyên nhân là do dịch vụ 5G sắp triển khai tại một số sân bay ở Mỹ có thể khiến một lượng lớn máy bay không thể đi vào hoạt động. Hãng đang làm việc chặt chẽ với doanh nghiệp sản xuất máy bay và cơ quan liên quan để giải quyết vấn đề và hy vọng sẽ sớm nối lại các chuyến bay đến Mỹ. Tuy nhiên, Dubai Emirates sẽ tiếp tục khai thác các đường bay đến Los Angeles, New York và thủ đô Washington.Hai hãng hàng không Nhật Bản cũng đã hủy hoặc thay đổi kế hoạch bay do các vấn đề liên quan đến 5G. All Nippon Airways (ANA), một trong hai hãng hàng không lớn nhất của Nhật Bản, đã hủy 20 chuyến bay đến các thành phố như Chicago, Los Angeles và New York.Hãng hàng không quốc gia Korean Air của Hàn Quốc cùng ngày đã thay thế 4 máy bay chở khách đến Mỹ từ Boeing 777 thành Boeing 787, và hai máy bay chở hàng từ 747-8s thành 747-400.Dịch vụ 5G được cho là gây ảnh hưởng đến máy bay Boeing 777, đặc biệt là máy bay sử dụng cho các chuyến bay đường dài. Các hãng hàng không lo ngại dải băng tần 5G triển khai tại các tháp chỉ huy gây nhiễu sóng radar đo độ cao tại một số sân bay của Mỹ, từ đó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của các chuyến bay.