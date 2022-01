Chỉ số dự đoán biến động kinh tế tương lai gần của Hàn Quốc giảm 5 tháng liên tiếp

Photo : KBS News

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 20/1 cho biết chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần (CLI, Composite Leading Indicators) của Hàn Quốc tháng 12 năm ngoái đạt 101,3 điểm, giảm 0,09% so với một tháng trước, xu hướng giảm 5 tháng liên tiếp. Điều này cho thấy tăng trưởng kinh tế có thể sẽ chững lại trong thời gian tới.Mặc dù nhiều dự báo cho rằng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc sẽ duy trì ở mức 3% trong năm nay, song chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần của OECD lại cho thấy những dấu hiệu đáng báo động đối với nền kinh tế Hàn Quốc.Chỉ số này của Hàn Quốc đã tăng 15 tháng liên tiếp từ tháng 5 năm 2020 (98,5 điểm) đến tháng 7 năm 2021 (101,7 điểm), sau đó ghi nhận xu hướng giảm vào tháng 8 năm ngoái (101,6 điểm) và duy trì đà giảm cho đến tháng 12 (101,2 điểm).Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc nhận định cần tăng cường theo dõi nếu chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần giảm trong 6 tháng liên tiếp, bởi đây là tín hiệu cho thấy chu kỳ kinh tế có bước chuyển đổi.Tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm được cho là sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Hàn Quốc bao gồm cả tình hình xuất khẩu trong tương lai.Các chỉ số kinh tế của Canada, Đức, Ý, Anh đều cho thấy xu hướng giảm rõ rệt. Nhật Bản và khu vực châu Âu được dự báo là sẽ tăng trưởng ổn định song cũng đã vượt qua mức đỉnh. Chỉ số của Mỹ cho thấy đà tăng trưởng ổn định nhưng lại ở dưới đường xu hướng dài hạn. Trường hợp của Trung Quốc cũng có thấy tốc độ tăng trưởng đang chậm lại, và ở dưới xu hướng dài hạn.Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần của các nước thành viên OECD trong tháng 12 năm ngoái là 100,5 điểm, giảm 0,06% so với tháng trước đó, xu hướng giảm 5 tháng liên tiếp kể từ tháng 8 năm ngoái.CLI của OECD là một chỉ số được dùng để sớm phát hiện tín hiệu về bước chuyển đổi trong chu kỳ kinh tế, dự đoán dòng chảy của nền kinh tế trong vòng từ 6-9 tháng tiếp theo, với mức tiêu chuẩn là 100 điểm. Nếu đạt trên 100 điểm thì Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ tăng trưởng vượt xu thế dài hạn, nếu dưới 100 điểm thì nền kinh tế sẽ phát triển chững lại so với xu hướng dài hạn. CLI giảm so với tháng trước có nghĩa là tốc độ tăng trưởng kinh tế trong tương lai nhìn chung sẽ chậm lại hơn so với xu thế dài hạn và ngược lại.