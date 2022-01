Seoul theo dõi chặt chẽ về việc Tokyo hoãn đề cử mỏ Sado trở thành di sản thế giới

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc 20/1 cho biết Seoul đang theo dõi chặt chẽ trong mọi khía cạnh về vấn đề truyền thông Nhật Bản đưa tin Chính phủ nước này được cho là sẽ không đề cử mỏ Sado (đảo Sado, tỉnh Niigata) trở thành di sản văn hóa thế giới của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).Mỏ Sado được biết đến là nơi thực dân Nhật đã cưỡng chế huy động hơn 1.000 lao động người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) để bù đắp lượng nhân lực còn thiếu trong quá trình khai thác quặng.Ngày 28/12 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ra bình luận dưới danh nghĩa người phát ngôn, chỉ trích Nhật Bản không những không thực hiện đúng cam kết công khai "toàn bộ lịch sử", bao gồm cả việc cưỡng ép lao động trên đảo Hashima (còn gọi là "đảo Quân hạm"), mà còn tiếp tục đề cử mỏ Sado trở thành di sản văn hóa thế giới UNESCO. Đây là hành động đáng lên án.Ngày 20/1, báo Yomiuri của Nhật Bản đưa tin cho biết Chính phủ nước này ra quyết định hoãn đề cử mỏ Sado bởi nhận định rằng dù được đề cử thì địa danh này sẽ khó được UNESCO xét công nhận là di sản thế giới do vấp phải sự phản đối liên quan tới vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.Một số ý kiến cho rằng do đây chưa phải là công bố chính thức của Chính phủ Nhật Bản nên Hàn Quốc vẫn cần thận trọng theo dõi động thái của dư luận nước này để đối phó kịp thời.Còn khoảng 10 ngày nữa là hết hạn đăng ký đề cử di sản văn hóa thế giới lên UNESCO. Nếu dư luận Nhật Bản phản ứng mạnh mẽ với thông tin hoãn đề cử mỏ Sado thì Chính phủ nước này có khả năng sẽ đẩy nhanh việc đăng ký với UNESCO.Mặt khác, các nghị sĩ theo xu hướng bảo thủ thuộc đảng Dân chủ tự do của Nhật Bản ngày 18/1 đã nhóm họp, cho rằng Chính phủ cần nhanh chóng đăng ký đề cử mỏ Sado là di sản văn hóa thế giới, đưa kiến nghị này lên Bộ Ngoại giao và Cục Di sản văn hóa Nhật Bản.