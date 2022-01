Trung Quốc và Nga chặn đòn trừng phạt Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 20/1 (giờ địa phương) đưa tin Trung Quốc và Nga đã chặn nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy Hội đồng bảo an Liên hợp quốc bổ sung các đối tượng liên quan đến việc phát triển tên lửa Bắc Triều Tiên vào danh sách trừng phạt.Washington ngày 12/1 (giờ địa phương) đã đơn phương cấm vận các đối tượng thuộc Viện Khoa học quốc phòng của Bắc Triều Tiên, sau đó đề nghị đưa các đối tượng này vào danh sách trừng phạt của Hội đồng bảo an. Về phần mình, Trung Quốc và Nga đáp lại cần có thêm thời gian xem xét, tỏ ý bác bỏ đề xuất này.Ngay sau yêu cầu bảo lưu của Bắc Kinh và Matxcơva, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield đã cùng với 8 nước trong đó có Nhật Bản và Anh ra tuyên bố chung, kêu gọi tất cả các nước thành viên cần đoàn kết, kên án hành vi vi phạm nghị quyết Hội đồng bảo an của miền Bắc.Tuy nhiên, truyền thông quốc tế đưa tin tại cuộc họp kín rạng sáng ngày 21/1 (giờ Hàn Quốc), Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã khó có thể thông qua tuyên bố liên quan đến các vụ phóng tên lửa liên tiếp của Bình Nhưỡng thời gian gần đây.Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 19/1 đã bày tỏ lập trường phản đối Mỹ xúc tiến các biện pháp trừng phạt với miền Bắc, cho biết Hội đồng bảo an không có kế hoạch thảo luận về dự thảo nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên.Trong một diễn biến khác, Bình Nhưỡng hiện đang phản đối mạnh mẽ các đề xuất trừng phạt gần đây của Washington, thậm chí để ngỏ khả năng nối lại các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.