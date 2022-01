Chính phủ Hàn Quốc thông qua dự thảo ngân sách bổ sung năm 2022 quy mô 11,7 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 21/1 đã mở cuộc họp Nội các, thông qua dự thảo ngân sách bổ sung năm 2022 quy mô 14.000 tỷ won (11,74 tỷ USD). Ngân sách bổ sung lần này được sử dụng để hỗ trợ cho tiểu thương và doanh nghiệp nhỏ, nâng quy mô ngân sách phòng dịch và bù đắp thiệt hại do quy định phòng dịch của Nhà nước cho các tiểu thương.Trước tiên, 3,2 triệu tiểu thương và doanh nghiệp nhỏ sẽ được hỗ trợ phòng dịch 3 triệu won (2.515 USD). Đối tượng là các hộ kinh doanh đi vào hoạt động trước ngày 15/12 năm ngoái, có doanh thu trong tháng 11 hoặc tháng 12 giảm so với cùng kỳ năm 2019 và 2020. Nếu là hộ kinh doanh mới thành lập trong năm ngoái, thì doanh thu tháng 11 và tháng 12 sẽ được so sánh với doanh thu từ tháng 7 tới tháng 10 trước đó.Các hộ kinh doanh thuộc diện trên sẽ được Chính phủ gửi tin nhắn hướng dẫn về cách đăng ký trực tuyến đơn giản trong tháng sau.Chính phủ phân bổ ngân sách hỗ trợ phòng dịch là 9.600 tỷ won (8,05 tỷ USD). Ngoài ra, 1.900 tỷ won (1,6 tỷ USD) ngân sách bổ sung được dùng để tăng ngân sách bù đắp thiệt hại do các quy định phòng dịch của Nhà nước cho tiểu thương. Đối tượng được bù đắp thiệt hại là 900.000 tiểu thương thuộc các ngành nghề bị cấm tụ tập hoặc hạn chế thời gian kinh doanh, hạn chế sử dụng dịch vụ từ sau ngày 1/10 năm ngoái, có doanh thu bị giảm. Số tiền chi trả tùy theo mức độ thiệt hại, từ 500.000 won tới tối đa 5 triệu won (419 USD tới 4.190 USD).Hiện tại, Chính phủ đang tiến hành phương thức "chi trả trước, quyết toán sau", mỗi hộ tiểu thương được tạm ứng trước 5 triệu won (4.190 USD) tiền bù đắp thiệt hại. Nếu số tiền chi trả thực tế lớn hơn số tiền tạm ứng, thì số tiền thừa sẽ được hoàn lại cho Nhà nước trong vòng 5 năm.Bên cạnh đó, Chính phủ phân bổ 600 tỷ won (503,1 triệu USD) ngân sách bổ sung để nhập 100.000 liều thuốc điều trị COVID-19 dạng tiêm và 400.000 liều thuốc điều trị dạng uống; 400 tỷ won (335,4 triệu USD) để nâng số giường điều trị cho bệnh nhân COVID-19 lên 25.000 giường; 500 tỷ won (419,2 triệu USD) để chi trả tiền hỗ trợ sinh hoạt và nghỉ làm hưởng lương cho các bệnh nhân điều trị tại nhà.Chính phủ Hàn Quốc phân bổ thêm 1.000 tỷ won (838,5 triệu USD) ngân sách dự phòng để đối phó với các nhu cầu phát sinh ngoài dự tính, như đối phó với biến thể Omicron.Để huy động 14.000 tỷ won ngân sách bổ sung, Chính phủ sẽ phát hành 11.300 tỷ won (9,48 tỷ USD) trái phiếu Chính phủ, số tiền còn lại huy động từ các khoản quỹ.Chính phủ sẽ trình dự thảo ngân sách bổ sung năm 2022 lên Quốc hội vào ngày 24/1. Thủ tướng Kim Boo-kyum đề nghị chính giới cân nhắc tới tình hình cấp bách hiện nay, phối hợp tích cực để thông qua sớm dự thảo ngân sách bổ sung tại Quốc hội.