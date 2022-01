Bộ Ngoại giao Hàn Quốc rà soát đối sách an toàn cho công dân tại Ukraine

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đang rà soát đối sách an toàn cho người dân trong bối cảnh căng thẳng quân sự dâng cao tại Ukraine trước khả năng Nga sắp sửa tấn công.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Young-sam trong buổi họp báo thường kỳ ngày 20/1 cho biết Bộ Ngoại giao đang phối hợp với cơ quan ngoại giao đóng tại địa phương, theo dõi chặt chẽ tình hình tại Ukraine. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị cần thiết để trao đổi chặt chẽ với cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài, vì sự an toàn của người dân Hàn Quốc.Điều này cho thấy Seoul đang rà soát lại hướng dẫn an toàn với công dân Hàn Quốc, như cập nhật mạng lưới liên lạc khẩn cấp tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Ukraine.Hiện tại, có hơn 800 công dân Hàn Quốc đang cư trú tại Ukraine. Trong đó, không có công dân nào đang sống tai khu vực biên giới, nơi căng thẳng quân sự dâng cao.Quan chức Bộ Ngoại giao bày tỏ hy vọng tình hình Ukraine sẽ được giải quyết bằng ngoại giao một cách hòa bình thông qua quá trình thảo luận đang diễn ra giữa Mỹ và Nga. Seoul đang tiếp tục trao đổi với cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ, về các vấn đề nổi cộm toàn cầu.