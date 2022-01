Đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam giảm hai năm liên tiếp

Photo : YONHAP News

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam công bố ngày 24/1, tổng số dự án đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam trong năm ngoái là 1.942 dự án, giảm 30,3% so với năm 2020, hai năm giảm liên tiếp. Trong đó, tổng số dự án đầu tư là 361 dự án, giảm tới 40%. Trước đó, số dự án đầu tư 2020 cũng từng giảm 38,9% so với một năm trước, chấm dứt đà tăng ba năm liên tiếp từ năm 2017.Tổng số dự án đầu tư bao gồm các dự án đăng ký cấp mới, dự án điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp.Ngược lại, tổng giá trị đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam sau khi đạt 7,91 tỷ USD năm 2019, đã giảm một nửa xuống còn 3,94 tỷ USD trong năm 2020, rồi tăng lên 4,95 tỷ USD vào năm ngoái, được phân tích là do các dự án đầu tư mà doanh nghiệp Hàn Quốc lên kế hoạch từ trước, như LG Display mở rộng dây chuyền sản xuất quy mô lớn 2,15 tỷ USD trong tháng 2 và tháng 8 năm ngoái.Các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam đều có chung nhận định rằng môi trường kinh doanh tại Việt Nam đã xấu đi do dịch COVID-19. Đặc biệt, nhiều ý kiến chỉ ra rằng các doanh nghiệp quay lưng do các vấn đề và đòi hỏi vô lý trong cách đối phó với đại dịch của Chính phủ Việt nam.Vào tháng 6 năm ngoái, khi thiếu nguồn cung vắc-xin do làn sóng lây nhiễm lần thứ 4 bùng phát, Chính phủ Việt Nam đã công khai yêu cầu các doanh nghiệp quyên góp vào quỹ vắc-xin, giữa lúc doanh nghiệp đang gặp khó khăn chồng chất vì doanh thu giảm, khiến nhiều doanh nghiệp bất bình. Tuy nhiên, một số công ty như điện tử Samsung, điện tử LG, SK, Lotte, CJ vẫn quyên góp tiền cho quỹ vắc-xin của Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương.Chính quyền Việt Nam còn chỉ thị các doanh nghiệp phía Nam phải bố trí nơi ăn ở tại công ty cho người lao động, khiến giới doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có điện tử Samsung, gặp nhiều khó khăn trong sản xuất.Chính sách phòng dịch khắt khe quá mức của Chính phủ Việt Nam cũng được coi là yếu tố khiến đầu tư bị co hẹp. Tháng 5 năm ngoái, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam đã kéo dài thời gian cách ly sau nhập cảnh từ 2 tuần lên 4 tuần, khiến các doanh nghiệp Hàn Quốc gặp trở ngại trong việc bố trí nhân lực chuyên môn từ trụ sở tới nhà máy tại Việt Nam.Hiện tại, Việt Nam đang áp dụng cách ly tại nhà ba ngày với người nhập cảnh đã hoàn thành tiêm phòng vắc-xin COVID-19. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn chưa thể an tâm vì Chính phủ nước này có thể siết chặt phòng dịch nếu dịch bệnh lại lây lan mạnh.Triển vọng năm nay cũng không mấy khả quan. Theo kết quả khảo sát 190 doanh nghiệp Hàn Quốc do Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) tiến hành vào tháng 6 năm ngoái, 97,4% doanh nghiệp trả lời rằng đối sách phòng dịch của Chính phủ Việt Nam ảnh hưởng tới dự án đầu tư mới của doanh nghiệp trong năm nay. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp sẽ có thể giảm quy mô đầu tư so với kế hoạch nếu Chính phủ Việt Nam thực thi đối sách phòng dịch quyết liệt.Tính tới cuối năm ngoái, Hàn Quốc vẫn là quốc gia đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam, tổng giá trị đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc đạt 74,65 tỷ USD, chiếm 18,3% tổng đầu tư nước ngoài vào nước này. Sau Hàn Quốc là Nhật Bản đạt 64,39 tỷ USD (15,8%), Singapore 64,36 tỷ USD, (15,8%).