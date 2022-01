Số người từ bỏ ý định tìm việc năm 2021 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cổng thông tin thống kê quốc gia (KOSIS) của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 24/1 công bố trong năm ngoái, số người từ bỏ ý định tìm việc đạt 628.000 người, cao nhất kể từ sau khi Hàn Quốc sửa đổi thống kê liên quan vào năm 2014.Người từ bỏ ý định tìm việc làm là người không còn mong muốn tìm việc, hoặc không thể tìm được công việc thích hợp với bản thân, hoặc đang dừng hoạt động xin việc do nhận thấy thiếu kinh nghiệm, tuổi tác, giáo dục.Số người thất nghiệp dài hạn cũng tăng mạnh. Năm ngoái, số người thất nghiệp trên 6 tháng là 128.000 người, tăng 10.000 người (8,1%) so với năm 2020, năm đầu tiên bùng phát dịch COVID-19. Số người thất nghiệp trên 6 tháng đã liên tục giảm trong vòng hai năm 2019 và năm 2020, nhưng quay trở lại xu hướng tăng vào năm ngoái.Xét theo độ tuổi, trong số những người thất nghiệp trên 6 tháng, có 37.000 người ngoài 20 tuổi và 28.000 người ngoài 30 tuổi, chiếm một nửa.Số người thất nghiệp trên một năm là 13.000 người, tăng 6.000 người (86,8%) so với một năm trước, cũng lần đầu tăng trở lại sau ba năm.Trong năm 2021, tổng số người thất nghiệp tại Hàn Quốc là 1.037.000 người, giảm 71.000 người. Tỷ lệ thất nghiệp là 3,7%, giảm 0,3%. Mặc dù số người thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp năm ngoái đã được cải thiện hơn so với năm trước, nhưng số người thất nghiệp dài hạn lại tăng. Điều này cho thấy nhiều người đã từ bỏ ý định xin việc sau một thời gian dài không tìm được việc làm.