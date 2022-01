Xuất khẩu ngành công nghiệp nội dung Hàn Quốc năm 2020 tăng 16%

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc công bố trong năm 2020, xuất khẩu ngành công nghiệp nội dung của Hàn Quốc đạt 14.200 tỷ won (11,92 tỷ USD), tăng 16,3% so với năm 2019.Đây là một kết quả khả quan của ngành công nghiệp nội dung, xét tới việc tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2020 của Hàn Quốc do Co quan Hải quan công bố giảm 5,5% so một năm trước đó.Xuất khẩu thông qua các nền tảng số toàn cầu có sự gia tăng mạnh do ảnh hưởng từ làn sóng văn hóa Hallyu trên toàn thế giới. Xét theo lĩnh vực, xuất khẩu lĩnh vực xuất bản tăng 61,1%, điện ảnh tăng 43%, truyện tranh tăng 36,3%, truyền hình tăng 28,5%, game tăng 23,1%.Quy mô xuất khẩu lĩnh vực game đạt cao nhất là 8,19 tỷ USD, sau đó tới lĩnh vực thiết kế mô phỏng nhân vật (character) đạt 715,81 triệu USD, truyền hình 692,79 triệu USD, thông tin tri thức 691,99 triệu USD, âm nhạc 679,63 triệu USD.Cũng trong năm 2020, doanh số ngành công nghiệp nội dung đạt 128.287 tỷ won (107,5 tỷ USD), tăng 1,2% so với năm 2019.Báo cáo trên được đăng tải trên trang chủ của Bộ Văn hóa (www.mcst.go.kr) và của Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc (www.kocca.kr) từ ngày 25/1.