Tỷ lệ mắc biến thể Omicron tại Hàn Quốc vượt ngưỡng 50%

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Jeon Hae-cheol trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 24/1 cho biết tỷ lệ mắc biến thể Omicron của virus COVID-19 trong nước tính đến tuần thứ ba của tháng 1 là 50,3%. Số ca nhiễm Omicron tăng mạnh chủ yếu ở tỉnh Gyeonggi và vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla).Số ca nhiễm bình quân ngày trong tuần trước là 5.962 ca, tăng khoảng 50% so với một tuần trước đó. Số ca bệnh nặng giảm xuống còn khoảng 410 ca sau 4 tuần. Công suất giường giành cho ca bệnh nặng ở dưới ngưỡng 20%.Chính phủ Hàn Quốc hiện đang gấp rút sửa đổi hệ thống y tế nhằm chuẩn bị cho đợt bùng phát mạnh biến thể Omicron.Ông Jeon cho biết trạm xét nghiệm tạm thời trên toàn quốc sẽ tiến hành xét nghiệm theo hình thức khuếch đại gen (PCR), tập trung vào nhóm có rủi ro cao như người trên 60 tuổi, người liên quan đến điều tra dịch tễ, người có yêu cầu của bác sĩ, người thuộc đối tượng xét nghiệm trong các cơ sở dễ lây nhiễm, đối tượng dương tính khi xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên.Các đối tượng còn lại sẽ được xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên. 4 địa phương gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam Jeolla, thành phố Pyeongtaek và Anseong (tỉnh Gyeonggi), nơi biến thể Omicron đã trở thành chủng virus chính, trạm xét nghiệm, phòng phám chuyên về hô hấp sẽ thí điểm tiến hành xét nghiệm nhanh kháng nguyên từ ngày 26/1.Cơ quan phòng dịch đang xem xét phương án giảm thời gian quản lý đối với bệnh nhân đã tiêm đủ hai mũi vắc-xin phải điều trị tại nhà từ 10 ngày xuống còn 7 ngày và giảm số lần theo dõi sức khỏe kể từ ngày 26/1.Trường hợp từng tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, người đã hoàn tất tiêm chủng sẽ tự theo dõi sức khỏe, người chưa tiêm chủng phải tự cách ly trong vòng 7 ngày. Các đối tượng này đều phải làm xét nghiệm PCR trong vòng 6-7 ngày.Người đã hoàn tất tiêm phòng là người đã tiêm mũi ba sau 14 ngày và người đã tiêm mũi hai sau dưới 90 ngày.Ngoài ra, những người từng tiếp xúc gần với ca nhiễm liên quan đến biến thể Omicron đều phải cách ly bắt buộc trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên, theo biện pháp sửa đổi mới có hiệu lực từ ngày 26/1, người đã hoàn tất tiêm chủng sẽ được miễn cách ly và tự theo dõi sức khỏe bất kể có liên quan đến chủng virus nào.Nhằm chuẩn bị cho tình huống số ca nhiễm tăng vọt mỗi ngày, cơ quan phòng dịch có kế hoạch mở rộng số lượng cơ quan y tế quản lý tại địa phương lên 400 cơ sở đến cuối tháng 1, tăng số trung tâm điều trị ngoại trú từ 51 lên 90 cơ sở đến trung tuần tháng 2.Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Chính phủ dự kiến sẽ dựng trạm xét nghiệm tạm thời tại 7 trạm dừng chân trên các tuyến đường cao tốc lớn, ga tàu cao tốc KTX và hai bến xe buýt cao tốc trong vòng một tháng tới, tiến hành xét nghiệm mở rộng.