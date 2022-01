Chỉ số KOSPI rơi khỏi mốc 2.800 điểm sau 13 tháng

Photo : YONHAP News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) khép lại phiên giao dịch ngày 24/1 ở mức 2.792 điểm, giảm 42,29 điểm (1,49%) so với phiên trước.Đây là lần đầu tiên chỉ số KOSPI giảm xuống dưới ngưỡng 2.800 điểm (mức giá đóng cửa) trong vòng 13 tháng kể từ sau phiên giao dịch 23/12/2020 (2.759,82 điểm).Chỉ số này mở cửa ở mức 2.823,76 điểm, giảm 10,52 điểm so với phiên trước, rồi tiếp tục giảm mạnh, có lúc còn xuống mức 2.780,68 điểm giữa phiên giao dịch. Xu hướng bán ra của các nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư nước ngoài đã kéo chỉ số KOSPI giảm sâu.Trong khi đó, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đóng cửa ở mức 915,4 điểm, giảm 27,45 điểm (2,91%).Trong phiên giao dịch ngày 21/1, ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán New York (Mỹ) cũng đã giảm từ 1,3% đến 2,72% trong tâm lý lo ngại Cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ sớm thắt chặt tiền tệ. Các chuyên gia chứng khoán cho rằng Chính phủ Hàn Quốc cần có biện pháp quản lý rủi ro, do sự lao dốc của thị trường chứng khoán New York sẽ không tránh khỏi tác động tới thị trường chứng khoán trong nước. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định chỉ số KOSPI sẽ chỉ ở trong khoảng từ 2.750 điểm tới dưới 2.800 điểm trong thời gian ngắn.