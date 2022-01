Kinh tế Hàn Quốc 2021 hồi phục nhanh và mạnh nhất trong nhóm G20

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 25/1 đánh giá xu hướng hồi phục kinh tế sau khi chững lại trong quý III năm ngoái đã tăng vượt kỳ vọng của thị trường trong quý IV, bất chấp các điều kiện khó khăn, như dịch COVID-19 tái bùng phát mạnh vào đợt cuối năm, đưa nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng 4% mà Chính phủ đề ra. Đây là tốc độ hồi phục "nhanh và mạnh nhất" trong số các nước phát triển thuộc Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20).Đặc biệt, tiêu thụ nội địa, xuất khẩu và đầu tư, tài chính đã đóng góp một cách đồng đều vào tỷ lệ tăng trưởng 4% của nền kinh tế. Đây là thành quả từ sự hợp lực của Chính phủ, doanh nghiệp và hộ gia đình.Trong năm ngoái, tiêu thụ nội địa vực dậy do ảnh hưởng của dịch bệnh được giảm nhẹ nhờ sự bao phủ vắc-xin và các chính sách thúc đẩy tiêu dùng của Chính phủ. Tuy nhiên, tiêu dùng nước ngoài vẫn bị co hẹp, nên tiêu dùng tư nhân cả năm 2021 chỉ dừng ở mức tăng trưởng 3,6%, vẫn thấp hơn so với trước khi dịch bệnh bùng phát. Trước đó, tiêu dùng tư nhân năm 2020 đã giảm 5%.Tiêu dùng Chính phủ tiếp tục đà tăng mạnh nhờ các yếu tố tích cực như chi tiêu tài chính tăng, quá trình nhập vắc-xin và đẩy mạnh tiêm chủng. Xuất khẩu cũng duy trì được đà tăng trưởng vững chắc nhờ sự cải thiện các điều kiện bên ngoài. Mức độ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của xuất khẩu ròng được mở rộng hơn so với năm trước.Tuy nhiên, Chính phủ cũng chỉ ra rằng các yếu tố bất ổn bên ngoài đang gia tăng trong quý I năm nay, như dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và các biện pháp phòng dịch vẫn đang được siết chặt, tăng trưởng của hai cường quốc Trung Quốc và Mỹ chậm lại.Chính phủ sẽ giải ngân sớm ngân sách năm 2022 nhằm duy trì đà hồi phục kinh tế, đồng thời tăng cường nỗ lực, kiểm soát chủ động các yếu tố rủi ro trong và ngoài nước, tránh để các yếu tố này cản trở tới đà hồi phục.