Hơn 80% người nước ngoài đánh giá tích cực về hình ảnh quốc gia Hàn Quốc

Cơ quan Văn hóa và thông tin (KOCIS) thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 24/1 công bố kết quả khảo sát “Hình ảnh quốc gia 2021”. Theo đó, 80,5% người nước ngoài có đánh giá tính cực về hình ảnh quốc gia của Hàn Quốc, tăng 2,4% so với một năm trước.Theo quốc tịch, cứ 10 người thì 9 người nước ngoài từ 7 nước gồm Việt Nam (95%), Thổ Nhĩ Kỳ (92,2%), Philippines (92%) và Thái Lan (90,8%), đánh giá tích cực về hình ảnh quốc gia Hàn Quốc. Tỷ lệ này của người Nhật Bản là 35%, tăng 7,4% so với năm 2020.Các yếu tố ảnh hưởng tích cực đến hình ảnh của Hàn Quốc là văn hóa hiện đại như K-pop, điện ảnh (22,9%), sản phẩm và thương hiệu (13,2%), nền kinh tế (10,2%), di sản văn hóa (9,5%), nét đặc trưng của người dân (8,6%), hệ thống xã hội (7,8%), thể thao (7,6%), tình hình chính trị (6,2%), vị thế quốc tế (5,3%).So với cuộc khảo sát năm 2020, yếu tố hệ thống xã hội (giáo dục, phúc lợi, y tế) tăng 5,9%, đặc trưng của người dân Hàn Quốc và thể thao tăng lần lượt 5,8% và 4,6%. Như vậy, không chỉ ở lĩnh vực văn hóa hiện đại mà các lĩnh vực xã hội khác cũng đã ảnh hưởng tích cực tới hình ảnh quốc gia của Hàn Quốc.Hàn Quốc được quan tâm nhiều ở các nước châu Á, Trung Nam Mỹ, Trung Đông và châu Phi. Ở khu vực châu Á, các nước phương Nam mới như Việt Nam, Philippines, Indonesia, Ấn Độ và Thái Lan dành nhiều sự quan tâm tới Hàn Quốc.Trong số 8 câu hỏi thể hiện sự quan tâm đến Hàn Quốc, câu trả lời nhận được nhiều phản hồi nhất là “hy vọng được trải nghiệm văn hóa truyền thống Hàn Quốc” (83,4%), “hy vọng đến thăm Hàn Quốc’ (81,1%) và “hy vọng được kết bạn với người Hàn Quốc” (76,6%). “Hy vọng được học tiếng Hàn” đạt 54,5%, tăng 8,7% so với năm 2020. "Kinh nghiệm tiếp xúc với nội dung làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu)” tăng 6,7% và “hy vọng đến thăm Hàn Quốc” tăng 6,5%. Độ tuổi của những người dành sự quan tâm nhiều tới xứ sở kimchi tập trung ở nhóm người trẻ thuộc nhóm 10-30 tuổi.Về bài toán cải thiện hình ảnh quốc gia, 23,3% lựa chọn câu trả lời là “sản xuất nội dung văn hóa chất lượng cao”, “quảng bá ra nước ngoài nhằm thu hút du khách” là 17,9%, “phát triển thương hiệu toàn cầu” 16,8%.Cơ quan Văn hóa và thông tin giải thích nhiệm vụ cải thiện hình hình quốc gia được lựa chọn nhiều nhất trong khảo sát năm 2020 là "cải thiện mối quan hệ liên Triều", khác với kết quả khảo sát năm 2021. Điều này chứng tỏ Hàn Quốc đang nhận được sự chú ý như một cường quốc về nội dung văn hóa chứ không phải là hình ảnh một đất nước bị chia cắt.Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến từ ngày 1-29/9/2021 đối với 12.500 người 16 tuổi trở lên ở 24 quốc gia bao gồm cả Hàn Quốc. Toàn bộ kết quả khảo sát được đăng tải trên trang chủ của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc (www.mcst.go.kr) và Cơ quan Văn hóa và thông tin Hàn Quốc (www.kocis.go.kr).