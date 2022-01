Công nghệ nhà máy ảo song sinh nâng cao hiệu suất và an toàn

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh Hàn Quốc liên tục xảy ra các sự cố an toàn thời gian gần đây, công nghệ "Digital Twin" (tạm dịch là "Song sinh kỹ thuật số") đang gây được sự chú ý lớn. Công nghệ này không chỉ giúp phòng ngừa sự cố an toàn, mà còn góp phần nâng cao hiệu suất công đoạn sản xuất.Tại một "nhà máy ảo", cánh tay robot đang chuyển động không ngừng, lắp ráp linh kiện một cách nhanh chóng. Cùng thời điểm đó, tại "nhà máy thật", robot cũng đang lắp ráp linh kiện y hệt như trên không gian ảo. Công nghệ này có tên gọi là "Digital Twin", với phương thức là tạo ra nhà máy ảo "sinh đôi" giống y hệt nhà máy thật, liên kết, vận hành song song hai nhà máy.Nếu nhập thông tin mới vào quá trình lắp ráp ở nhà máy ảo, thì công đoạn lắp ráp thực tế cũng sẽ thay đổi y hệt như sự điều chỉnh trên không gian ảo. Điều này giúp các quản đốc không cần phải tới tận nơi mà vẫn có thể quản lý công đoạn một cách dễ dàng. Ngoài ra, công nghệ này còn giúp giảm tỷ lệ lỗi thông qua phân tích tài liệu theo thời gian thực.Ông Park Soo-beom, một quản lý của hãng viễn thông SK Telecom, cho biết công nghệ này sẽ có thể đẩy cao tối đa năng suất, như giảm tỷ lệ lỗi mà không cần dừng thiết bị, từ đó nâng cao tỷ lệ vận hành.Điều quan trọng hơn đó là công nghệ này giúp nâng cao độ an toàn. Trên không gian ảo, nếu chỉ định một khu vực nhất định là khu vực nguy hiểm, thì khi con người tới gần khu vực đó, hệ thống sẽ phát ra âm thanh cảnh báo hoặc dừng hoạt động của máy. Tại doanh nghiệp phụ tùng ô tô này đã không hề xảy ra sự cố an toàn nào kể từ sau khi áp dụng công nghệ mới.Đại diện doanh nghiệp cho biết công nghệ này có thể phân tích hành động của con người, nếu tiếp cận tới khu vực nguy hiểm thì sẽ cảnh báo với nhiều hình thức, thậm chí là dừng thiết bị, để phòng ngừa sớm sự cố.Công nghệ này cũng đang được xúc tiến áp dụng tại nhiều lĩnh vực đa dạng khác như đóng tàu, sản xuất thép.Tuy nhiên, giáo sư Noh Sang-do thuộc Khoa Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Sungkyunkwan chỉ ra rằng công nghệ mới cần thêm nhiều loại hình dịch vụ, nền tảng khác để có thể thu thập nhiều loại dữ liệu, vận hành các hệ thống, thiết bị đa dạng.Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch ưu tiên hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu vốn muốn áp dụng công nghệ "Digital Twin" này.