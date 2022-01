Số người di cư nội địa tại Hàn Quốc năm 2021 giảm sâu nhất trong vòng 9 năm

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 25/1 công bố tài liệu "Di cư nội địa năm 2021". Trong năm ngoái, số người di cư nội địa đạt 7.213.000 người, giảm 522.000 người (6,7%) so với một năm trước.Tỷ lệ di cư nội địa, thể hiện số người di cư trên 100 dân, đạt 14,1%, giảm 1% so với một năm trước.Cục Thống kê quốc gia cho biết đây là mức giảm sâu nhất trong vòng 9 năm, từ sau năm 2012. Điều này là do hiệu ứng cơ sở từ việc số người di cư nội địa tăng mạnh trong năm 2020 do thị trường nhà ở sôi động. Nếu so với giai đoạn 2017-2019 thì số người di cư nội địa trong năm ngoái ở mức tương tự. Trên thực tế, số giao dịch nhà ở trong năm 2021 (từ tháng 1-11) đã giảm 15,6% so với một năm trước.37,6% số người di cư nội địa trong năm 2021 là vì lý do nhà ở, 23% là lý do gia đình, 22% là lý do việc làm. Số người di cư nội địa vì lý do nhà ở giảm 290.000 người so với năm trước, mức giảm lớn nhất.Tỷ lệ di cư nội địa trong phạm vi tỉnh, thành là 9,3%, giữa các tỉnh, thành là 4,8%, lần lượt giảm 0,8% và 0,2%.Số người di cư nội địa trong tháng 12 năm ngoái là 619.000 người, giảm 13,7% so với cùng kỳ năm trước, mức giảm mạnh nhất kể từ sau năm 1995.