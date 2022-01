Billboard thay đổi tiêu chuẩn tính toán có thể gây bất lợi cho nghệ sĩ K-pop

Photo : YONHAP News

Giới âm nhạc ngày 25/1 cho biết từ năm nay, trang nghe nhạc Billboard (Mỹ) sẽ chỉ công nhận một lượt tải về (download) ca khúc trong một tuần, các lượt tải trùng lặp từ lần thứ hai trở đi sẽ không được tính toán khi xếp hạng ca khúc đó. Trước đó, Billboard công nhận tối đa 4 lượt tải về trong một tuần.Ngoài ra, với album có giá thấp hơn 3,49 USD và album mini (EP) dưới 8 ca khúc có giá chưa tới 0,39 USD sẽ bị loại khỏi thống kê. Điều chỉnh này của Billboard được phân tích là nhằm tránh trường hợp các công ty hạ giá album xuống mức thấp, để tăng lượng bán ra, "bóp méo" thị trường.Phía Billboard không giải thích về bối cảnh đưa ra những điều chỉnh này, cũng không nói là nhắm đến đối tượng nào.Sau khi những thay đổi trên được công bố, một số cộng đồng người hâm mộ K-pop đã lên tiếng lo ngại. Khác với các nghệ sĩ Mỹ mạnh về số lượt nghe trực tuyến, thì các nghệ sĩ K-pop lại mạnh về số lượng lượt tải về, nhờ cộng đồng người hâm mộ hùng hậu toàn cầu.Trong năm ngoái, ca khúc "Butter" của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã Quán quân bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100" của Billboard trong 10 tuần. Các ca khúc khác của nhóm như "Permission to Dance", "My Universe" cũng đạt tới thứ hạng cao nhất. Phần lớn phân tích đều chỉ ra rằng ngoài thực lực của các nghệ sĩ, thành quả này có được là nhờ số lượt tải về ca khúc của cộng đồng fan hùng hậu.Ví dụ, theo báo cáo thị trường âm nhạc Mỹ năm 2021 do hãng MRC Data và Billboard công bố, ca khúc "Butter" đã được tải về 1.889.000 lượt trong năm ngoái, là ca khúc được tải về nhiều nhất trong năm.Do vậy, việc Billboad loại số lượt tải về trùng lặp khỏi đối tượng thống kê đồng nghĩa với việc tỷ lệ tính điểm với số lượt tải về ca khúc sẽ thấp đi, số lượt nghe trực tuyến và số lượt phát sóng radio sẽ trở thành những tiêu chí quan trọng hơn, khiến nhiều ý kiến lo ngại có thể gây bất lợi cho các nghệ sĩ K-pop.Tuy nhiên, giới âm nhạc cũng cho rằng chưa hẳn biện pháp này nhắm vào K-pop, mà phải xem xét dựa trên xu hướng thời đại. Trong thời gian qua, Billboard cũng đã liên tục thay đổi tiêu chuẩn tính toán xếp hạng. Các hãng giải trí Hàn Quốc cần thảo luận chặt chẽ với các công ty phân phối nước ngoài để đối phó với những điều chỉnh này.