Số người nước ngoài tại Hàn Quốc rơi xuống dưới ngưỡng 2 triệu người

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo thống kê do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố ngày 26/1, số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc trong tháng 12 năm 2021 là 1.956.000 người, giảm 80.000 người (3,9%) so với cùng kỳ một năm trước (2.036.000 người).Con số này giảm mạnh 570.000 người (23%) so với mức đỉnh 2,52 triệu người vào năm 2019 trước khi bùng dịch COVID-19.Số người nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc tăng đều đặn từ năm 2011 (1,4 triệu người), vượt mốc 2 triệu người vào năm 2016 (2,05 triệu người), sau đó tiếp tục tăng lên 2,52 triệu người vào năm 2019.Năm ngoái, số người nước ngoài cư trú dài hạn là 1.569.000 người, người nước ngoài cư trú ngắn hạn theo dạng nhập cảnh dưới 90 ngày miễn thị thực là 386.000 người. Số người nước ngoài cư trú bất hợp pháp là 388.000 người, giảm 0,9% so với năm trước (392.000 người).Theo quốc tịch, người Trung Quốc là 840.000 người (bao gồm người Trung Quốc gốc Hàn Quốc), Việt Nam 208.000 người, Thái Lan 171.000 người, Mỹ 140.000 người.Địa phương có nhiều người nước ngoài cư trú nhất là tỉnh Gyeonggi với 360.000 người, tiếp theo là thủ đô Seoul 226.000 người, thành phố Incheon 66.000 người, tỉnh Nam Gyeongsang 63.000 người, tỉnh Nam Chungcheong 62.000 người, tỉnh Bắc Gyeongsang 52.000 người.Số người đăng ký xin tị nạn năm ngoái là 2.341 người và 72 người được công nhận tư cách người tị nạn.Có 21.160 người nộp đơn xin nhập tịch Hàn Quốc trong năm ngoái và đã có 13.636 người được cấp quốc tịch, gồm 5.145 người Trung Quốc và 4.225 người Việt Nam.Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh giải thích số người nước ngoài lưu trú trong nước tiếp tục giảm sau năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Số người nước ngoài tại Hàn Quốc trong năm nay tăng hay giảm phụ thuộc vào việc dịch COVID-19 có được kiểm soát để đường bay quốc tế được nối lại hay không.