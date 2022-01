Số người tử vong tại Hàn Quốc tháng 11/2021 tăng cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 26/1 công bố báo cáo "Xu hướng dân số tháng 11/2021". Trong tháng 11 năm ngoái, số người tử vong tại Hàn Quốc là 28.426 người, tăng 2.823 người (11%) so với cùng kỳ một năm trước. Đây cũng là con số cao kỷ lục trong các tháng 11 kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu có thống kê liên quan từ năm 1983. Tỷ lệ tăng 11% là mức cao thứ hai trong các tháng 11 kể từ sau năm 1986Cục Thống kê quốc gia phân tích số người tử vong tăng là do ảnh hưởng bởi xu hướng già hóa và dịch COVID-19. Do xu hướng già hóa dân số, số người tử vong có chiều hướng tăng 2-3% mỗi năm, kể từ năm 2010. Tổng số người tử vong trong cả năm 2021 được dự báo cũng sẽ có mức tăng tương tự. Số ca tử vong tăng mạnh trong tháng 11 còn được phân tích là do số ca tử vong liên quan tới dịch COVID-19 tăng, sau khi số ca mắc mới tăng vọt.Số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 11 đạt 19.800 trẻ, giảm 254 trẻ (1,3%) so với cùng kỳ năm trước. Số trẻ sơ sinh đã giảm 72 tháng liên tiếp kể từ tháng 12/2015. Mức giảm tháng 11 đã cải thiện hơn so với mức giảm tháng 9 (6,7%), tháng 10 (5,2%) trước đó.Lấy số trẻ sơ sinh trừ đi số người tử vong, dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 8.626 người trong tháng 11/2021, mức giảm sâu kỷ lục, xu hướng giảm 25 tháng liên tiếp từ tháng 11/2019.Số cặp kết hôn trong tháng 11 năm ngoái đạt 17.088 cặp, giảm 1.089 cặp (6%) so với một năm trước. Tổng số cặp kết hôn trong 11 tháng đầu năm 2021 là 172.748 cặp, giảm 9,7%. Số cặp ly hôn trong tháng 11 là 8.770 cặp, giảm 106 cặp (1,2%).