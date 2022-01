Ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung cam kết xây dựng bộ máy Nội các trẻ

Photo : YONHAP News

Trong ngày 26/1, ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung tuyên bố sẽ đổi mới mạnh mẽ nền chính trị Hàn Quốc.Tuyên bố này của ông Lee được đưa ra sau khi Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Song Young-gil cam kết sẽ không tranh cử nghị sĩ Quốc hội trong đợt Tổng tuyển cử tiếp theo, và đảng cầm quyền sẽ không tiến cử ứng cử viên trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung sắp tới, trong đó có vị trí nghị sĩ đại diện quận Jongno (Seoul).Ngoài ra, ứng cử viên Lee cam kết sẽ trọng dụng các Bộ trưởng ngoài 30, 40 tuổi ở lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường tương lai, thành lập một bộ máy Nội các trẻ. Ông cũng sẽ xem xét phương án để người dân và Quốc hội tiến cử vị trí Thủ tướng.Về phần mình, ứng cử viên Tổng thống đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Yoon Suk-yeol cùng ngày đã tham dự buổi thảo luận do Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống của đảng tổ chức. Ông Yoon phát biểu một quốc gia sẽ lụi bại nếu tinh thần bị lung lay, nhấn mạnh tính chỉnh thể quốc gia chính là điều kiện hàng đầu để đảm bảo an ninh, phải điều hành quốc gia dựa trên tinh thần dân chủ, tôn trọng dân quyền. Ứng cử viên Yoon chỉ ra rằng hòa bình và an ninh là hai mặt của đồng xu. Hàn Quốc phải thể hiện rõ quyết tâm và năng lực tấn công chí mạng nếu chắc chắn về hành vi khiêu khích, tấn công của Bắc Triều Tiên.Ứng cử viên Sim Sang-jung của đảng Công lý thì tổ chức hội đàm với người lao động ở lĩnh vực vận chuyển hàng hóa. Chiều ngày 26/1, bà Sim gặp Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon, hối thúc thành phố có biện pháp xử lý với công ty phát triển Hyundai liên quan tới sự cố sập chung cư đang xây dựng ở thành phố Gwangju.Ứng cử viên Ahn Cheol-soo của Đảng vì Quốc dân đã tham dự buổi lễ tuyên thệ "quyết thắng" trong bầu cử Tổng thống, rồi sau đó có cuộc gặp với cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon để chào hỏi đầu năm mới.