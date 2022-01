Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới cao kỷ lục hơn 14.000 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 27/1, Hàn Quốc ghi nhận 14.518 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 14.301 ca phát sinh trong cộng đồng, 217 ca ngoại nhập.Số ca bệnh nặng giảm 35 ca còn 350 ca. 42.869 người đang điều trị tại nhà, lần đầu tiên vượt ngưỡng 40.000 ca, tăng khoảng 15.000 ca so với một ngày trước.Từ ngày 3/2, sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hơn 1.000 bệnh viện và phòng khám nhỏ tại địa phương sẽ bắt đầu khám và điều trị cho bệnh nhân COVID-19, chịu trách nhiệm chẩn đoán, xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên và điều trị tại tại nhà cho những bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm bệnh nhẹ. Trường hợp ca bệnh nặng sẽ được đưa tới điều trị ở trung tâm y tế hoặc bệnh viện lân cận.Hiệp hội y học Hàn Quốc nhận định biến thể Omicron có tốc độ lây nhiễm nhanh song nguy cơ bệnh chuyển biến nặng thấp. Do đó, xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên cần được áp dụng ở cấp phòng khám và cả cho người điều trị tại nhà.Mặt khác, Chính phủ đã sửa đổi quy định về thủ tục mai táng cho bệnh nhân tử vong do COVID-19, cho phép hỏa táng sau khi cử hành tang lễ từ ngày 27/1.