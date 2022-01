Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Lee Eog-weon ngày 27/1 đã chủ trì Hội nghị tài chính kinh tế vĩ mô, đánh giá thị trường tài chính quốc tế nhìn chung ít biến động sau kết quả cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) trong đêm hôm trước. Thị trường tài chính trong nước cũng không có biến động lớn.Trong cuộc họp, FOMC dự báo sẽ sớm nâng lãi suất, điều không nằm ngoài dự đoán của thị trường. Tuy nhiên, có phân tích cho rằng FED sẽ nâng lãi suất nhiều hơn ba lần như đã dự báo tại cuộc họp tháng 12 năm ngoái. Do đó, tại thị trường tài chính quốc tế đêm vừa qua, giá cổ phiếu giảm, lãi suất tăng, tâm lý lẩn tránh rủi ro vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, Thứ trưởng Lee đánh giá mức độ biến động là không lớn so với một ngày trước.Thứ trưởng Lee nhấn mạnh không thể lơ là cảnh giác, do vẫn còn tồn tại bất ổn liên quan tới tình hình lạm phát toàn cầu, có thể tác động tới tốc độ bình thường hóa chính sách tiền tệ thời gian tới.Chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình tài chính trong và ngoài nước, chủ động thực thi biện pháp bình ổn thị trường khi cần thiết. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ tăng cường quản lý rủi ro đối phó với xu hướng gia tăng nợ, giá tài sản giảm; nỗ lực giảm nhẹ gánh nặng cho tầng lớp yếu thế như tầng lớp thu nhập thấp, tiểu thương.Về tình hình căng thẳng tại Ukraine, Thứ trưởng Lee chỉ ra rằng không thể loại trừ khả năng xảy ra bất ổn cung cầu, giá cả nguyên vật liệu leo thang hơn nữa. Chính phủ đã lập ra nhóm chuyên trách liên ngành đối phó nhanh chóng với sự thay đổi tình hình thời gian tới.