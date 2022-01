Photo : YONHAP News

Các nước phương Tây và Nga vẫn chưa đạt được thỏa thuận ngoại giao về tình hình tại Ukraine, chỉ gia tăng đối đầu về mặt quân sự nhằm giữ vị thế có lợi hơn trong đàm phán.Nga đã tiến hành tập trận quy mô lớn với 127.000 binh lính tại khu vực tiếp giáp biên giới Ukraine, đồng thời tuyên bố tập trận chung với Belarus nằm ở phía Bắc Ukraine.Trong khi đó, Mỹ ban lệnh sẵn sàng triển khai 8.500 quân lính tới Ukraine, các quốc gia Tây Âu thì liên tiếp công bố kế hoạch viện trợ vũ khí cho Ukraine. Tại Địa Trung Hải, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu tập trận tấn công trên biển quy mô lớn.Tình hình tại Ukraine đang khiến hơn 10 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại đây, trong đó có điện tử Samsung, lốp xe Hyundai, không khỏi căng thẳng.Đại diện một doanh nghiệp cho biết công ty này đã lập sẵn các kế hoạch đối phó. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đang bình tĩnh ứng phó do tình hình hiện tại vẫn chưa tới mức nguy cấp. Ở Ukraine cũng có nhiều doanh nghiệp đa quốc gia khác đầu tư.Hơn 40 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Nga cũng trong tình trạng căng thẳng tương tự. Nếu xảy ra chiến tranh giữa Nga và Ukraine thì thị trường Nga cũng không tránh khỏi hỗn loạn lớn. Cộng thêm việc Mỹ cấm vận thì các doanh nghiệp Hàn Quốc, vốn chiếm thị phần lớn ở thị trường điện tử gia dụng tại Nga, sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng.Điều doanh nghiệp lo ngại hơn cả là tình trạng giá cả nguyên vật liệu leo thang. Trên thực tế, châu Âu nhập khẩu 40% gas từ Nga. Do nguy cơ chiến tranh dâng cao gần đây, giá gas đã tăng vọt gấp hơn 6 lần. Giá dầu mỏ, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cũng đang gia tăng.Bất ổn chuỗi cung ứng quốc tế, giá cả nguyên vật liệu leo thang sẽ có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế Hàn Quốc.Nhà nghiên cứu Park Jeong-ho thuộc Viện nghiên cứu chính sách kinh tế đối ngoại Hàn Quốc phân tích nếu Mỹ cấm vận với mặt hàng khoáng sản của Nga thì Hàn Quốc, hiện đang nhập khẩu nhiều năng lượng và khoáng sản từ Nga, sẽ có thể bị thiệt hại ngoài mong muốn.Trước tình hình này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã nâng cảnh báo du lịch tới 12 tỉnh phía Bắc và Đông Nam Ukraine, từ mức "chú ý" lên mức "khuyến nghị về nước". Bộ Ngoại giao kêu gọi người dân đang cư trú tại các khu vực này nhanh chóng xuất cảnh tới nơi an toàn hơn.