Chỉ số KOSPI rớt xuống ngưỡng 2.600 điểm phiên giao dịch 27/1

Photo : YONHAP News

Ảnh hưởng từ kết quả cuộc họp của Ủy ban thị trường liên bang Mỹ (FOMC) thuộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ, cùng với việc cổ phiếu của hãng LG Energy Solution lần đầu được niêm yết, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đã khép lại phiên giao dịch ngày 27/1 ở mức 2.614,49 điểm, giảm 94,75 điểm (3,5%). Đây là mức điểm thấp nhất trong vòng một năm hai tháng, kể từ sau ngày 30/11/2020.Trong phiên giao dịch cùng ngày, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 1.637,3 tỷ won (1,36 tỷ USD), nhà đầu tư cá nhân bán ròng 172,7 tỷ won (143,5 triệu USD), kéo chỉ số lao dốc. Mặc dù tổ chức đầu tư mua ròng 1.805,8 tỷ won (1,5 tỷ USD), nhưng vẫn không đủ sức chặn được đà giảm của chỉ số này.Trong phiên giao dịch đầu tiên ngày 27/1, cổ phiếu của hãng LG Energy Solution đóng cửa ở mức 505.000 won (419,6 USD)/cổ phiếu, giảm 15,41% so với mức giá mở cửa, nhưng cao hơn 68,3% so với mức giá chào bán lần đầu ra công chúng là 300.000 won (249 USD) trước đó. Theo đó, LG Energy Solution trở thành cổ phiếu có giá trị vốn hóa thị trường lớn thứ hai trên sàn KOSPI.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đóng phiên ở mức 849,23 điểm, giảm 32,86 điểm (3,73%) so với phiên trước.Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won-USD dừng ở mức 1.202,8 won đổi 1 USD, tăng 5,1 won.