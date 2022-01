Cộng đồng quốc tế quan ngại trước hàng loạt vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Cộng đồng quốc tế đã liên tiếp bày tỏ lo ngại trước hàng loạt vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên thời gian gần đây.Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric tại buổi họp báo thường kỳ ngày 27/1 (giờ địa phương) cho biết các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của Bắc Triều Tiên đã trở thành mối quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế, nên cần phải nối lại đối thoại ngoại giao nhằm mục tiêu phi hạt nhân hóa có thể kiểm chứng.Liên minh châu Âu (EU) cũng ra tuyên bố kêu gọi miền Bắc ngừng các vụ phóng thử tên lửa, cho rằng đây là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế.Phát ngôn viên Cơ quan đối ngoại EU nhận định việc Bình Nhưỡng thực hiện các vụ phóng tên lửa liên tiếp đang đe dọa đến hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế, đi ngược lại các nỗ lực quốc tế nhằm nối lại đối thoại và giúp đỡ người dân nước này. Quan chức này kêu gọi Bắc Triều Tiên tuân thủ nghĩa vụ trong nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, ngừng các hành động gây bất ổn cũng như phản ứng mang tính xây dựng về đề xuất đối thoại của Mỹ và Hàn Quốc. EU sẵn sàng hỗ trợ tiến trình ngoại giao mới và có ý nghĩa. Liên minh châu Âu ủng hộ việc kêu gọi miền Bắc từ bỏ chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tại buổi họp báo cũng lên án vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên là hành động khiêu khích, hối thúc Trung Quốc tác động với miền Bắc nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Washington đang cùng với cộng đồng quốc tế thực hiện biện pháp nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo. Đồng thời, Mỹ cũng tái nhấn mạnh lập trường tiếp tục theo đuổi đối thoại, sẵn sàng gặp gỡ miền Bắc vô điều kiện.