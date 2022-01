Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc nhiều gấp đôi so với một tuần trước

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 28/1, Hàn quốc ghi nhận 16.096 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 15.894 ca phát sinh trong cộng đồng và 202 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới nhiều hơn 1.578 ca so với số liệu một ngày trước và tăng gấp đôi so với số ca nhiễm phát sinh một tuần trước.Theo địa phương, thủ đô Seoul phát sinh 3.946 ca, tỉnh Gyeonggi 5.143 ca, thành phố Incheon 1.228 ca.Số ca bệnh nặng giảm 34 ca còn 316 ca. Thêm 24 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,84%.Tính đến 17 giờ ngày 27/1, 436 giường dành cho ca nhiễm nặng trên tổng số 2.299 giường trên toàn quốc đang được sử dụng. Tính đến 0 giờ ngày 28/1, 50.627 người đang điều trị tại nhà. Tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi thứ ba đạt 51,4% dân số.Từ ngày 29/1, các trạm xét nghiệm tạm thời sẽ tiến hành song song cả phương pháp xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên và xét nghiệm theo hình thức khuếch đại gen (PCR). Đối tượng không có nguy cơ rủi ro cao sẽ làm xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên, nếu cho kết quả dương tính sẽ tiến hành xét nghiệm PCR sau đó.Phòng khám chuyên về các bệnh đường hô hấp sẽ nhận điều trị cho bệnh nhân COVID-19 từ ngày 3/2.Để phân biệt giữa bệnh nhân thông thường và bệnh nhân COVID-19, các phòng khám nhỏ tại địa phương sẽ áp dụng hệ thống đặt lịch trước, duy trì khoảng cách an toàn, quy định đeo khẩu trang KF-94 trở lên, thông gió và khử trùng. Các cơ sở y tế này bắt đầu nhận đăng ký điều trị cho bệnh nhân COVID-19 từ ngày 27/1. Theo quy định, bệnh nhân sẽ chi trả phí điều trị là 5.000 won (4,15 USD) và được miễn phí phí xét nghiệm.Mặt khác, Chính phủ kêu gọi cán bộ công chức trên toàn quốc hạn chế về quê, đón Tết Nguyên đán tại nhà. Trường hợp phải về quê, người dân nên làm xét nghiệm trước và sau khi về quê, sử dụng khẩu trang KF-80 trở lên.