Lợi nhuận kinh doanh của SK Hynix năm 2021 tăng 147,6%

Photo : YONHAP News

Hãng SK Hynix này 28/1 công bố tổng doanh thu năm 2021 đạt 42.997,8 tỷ won (35,7 tỷ USD), tăng 34,8% so với năm 2020, phá kỷ lục doanh thu năm 2018 với 40.445 tỷ won (33,56 tỷ USD), thời kỳ hoàng kim của chíp bán dẫn.Lợi nhuận kinh doanh năm ngoái của hãng đạt 12.410,3 tỷ won (10,3 tỷ USD), tăng 147,6% so với một năm trước. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 29%, lợi nhuận ròng đạt 9.616,2 tỷ won (7,98 tỷ USD).SK Hynix cho biết bất chấp thị trường nhiều bất ổn như gián đoạn chuỗi cung ứng, song nhu cầu không tiếp xúc ở lĩnh vực thông tin và truyền thông (IT) gia tăng. Doanh nghiệp đã chủ động cung ứng sản phẩm nhờ sức mạnh công nghệ và chất lượng cạnh tranh. Kết quả là năm 2021, SK Hynix đã lập kỷ lục mới về doanh thu.SK Hynix dự đoán các vấn đề về chuỗi cung ứng sẽ dần được giải quyết trong nửa cuối năm nay và nhu cầu về sản phẩm chíp nhớ sẽ còn tiếp tục tăng.